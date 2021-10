Lotnisko na La Palmie wznowiło pracę. Aktywność Cumbre Vieja nie słabnie

Wulkan Cumbre Vieja. Aktywność sejsmiczna na wyspie

Jakość powietrza w rejonie Cumbre Vieja jest nadal bardzo zła, co potwierdziły w poniedziałek rano dyspozycje dla lokalnej ludności wydane przez władze sanitarne Wysp Kanaryjskich. Wezwały one mieszkańców gminy El Paso do pozostania w domach w poniedziałek oraz we wtorek pomiędzy godziną 14 a 21.