La Palma. Aktywność sejsmiczna wulkanu Cumbre Vieja ustała

W rejonie wulkanu Cumbre Vieja na kanaryjskiej wyspie La Palma w nocy z poniedziałku na wtorek ustała aktywność sejsmiczna. Wstrząsy notowano tam od sierpnia bieżącego roku, czyli już na kilka tygodni przed erupcją, do której doszło 19 września. We wtorkowym komunikacie władze Instytutu Wulkanologii Wysp Kanaryjskich (Involcan) podały, że w rejonie wulkanu nie wystąpił żaden wstrząs od godziny 21 w poniedziałek do wtorkowego popołudnia.