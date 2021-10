La Palma po erupcji wulkanu. Tak wygląda życie podwodne w rejonie delty lawy. Zobacz nagranie

Wybuch Cumbre Vieja na La Palmie to nie tylko zniszczone budynki i tysiące ewakuowanych mieszkańców. Lawa wypływająca z wulkanu zmieniła też podwodny krajobraz w rejonie, gdzie lawa spływa do oceanu. Dzięki udostępnionym przez hiszpańskich badaczy nagraniom możemy zobaczyć, jak erupcja wpłynęła na tamtejsze organizmy wodne.

Wulkan Cumbre Vieja pluje lawą na La Palmie od ponad miesiąca. W ostatnich tygodniach mogliśmy oglądać spustoszenia, jakie powodują na lądzie rzeki wydobywającej się z krateru rozżarzonej magmy, niszczące wszystko, co napotkają na swojej drodze. Kilka tygodni temu pierwsze strumienie lawy dotarły do oceanu. Jak się okazuje, nie jest to obojętne także dla podwodnego życia. Teraz dzięki nagraniom możemy zobaczyć, jak erupcja wpłynęła na życie zwierząt i morski ekosystem.