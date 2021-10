Niezwykły wzór w chmurach nad wulkanem Cumbre Vieja. NASA pokazuje zdjęcia satelitarne

Cumbre Vieja uwolnił chmury popiołu

Erupcja nie była wystarczająco energiczna, aby wyrzucić duże ilości popiołu i gazów do stratosfery, gdzie mogłyby one mieć silny i długotrwały wpływ na pogodę i klimat. Była jednak wystarczająco silna, aby wytworzyć chmurę gazu, który pomógł uformować niezwykły wzór w chmurach. Obraz został uzyskany 1 października przez sondę MODIS na należącym do NASA satelicie Aqua. Publikujemy go kilka akapitów poniżej.