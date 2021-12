La Palma. Erupcja wulkanu Cumbre Vieja najbardziej kosztowną katastrofą naturalną w historii Hiszpanii

Wulkan Cumbre Vieja. Trwa ocena strat na wyspie

Wulkan wygasł?

Wulkanolodzy z hiszpańskiego Krajowego Instytutu Geograficznego (IGN) zapowiedzieli, że uznają Cumbre Vieja za wygasły wulkan, jeśli do 25 grudnia nie wznowi on swojej aktywności. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że do sobotniego popołudnia potwierdzono zniszczenie na La Palmie w efekcie erupcji wulkanu 1304 budynków mieszkalnych, a także zalanie lawą 360 hektarów pól uprawnych. Kataklizm zmusił do opuszczenia swoich domów ponad siedem tysięcy osób.