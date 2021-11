Sprzedają koszulki i torby, by pomóc poszkodowanym mieszkańcom. "Chcemy pokazać, że będziemy walczyć"

Tysiące ludzi musiało opuścić swoje domy, wielu straciło dorobek całego życia. By pomóc mieszkańcom La Palmy, którzy ucierpieli na skutek trwającej od kilku tygodni erupcji wulkanu organizacje pomocowe sprzedają produkty z motywem Cumbre Vieja. Cały dochód ze sprzedaży zostanie przekazany poszkodowanym.

Wulkan Cumbre Vieja na kanaryjskiej wyspie wybuchł 19 września. Szacuje się, że do czwartkowego popołudnia lawa zajęła ponad 970 hektarów terenów La Palmy, niszcząc ponad 2,5 tysiąca budynków.

- To nasz mały wkład w pomoc potrzebującym. Cały dochód ze sprzedaży trafi do poszkodowanych. - powiedział Pedro Garcia, kierownik drukarni, gdzie powstają koszulki z wizerunkiem Cumbre Vieja.

"Kilka razy udało nam się sprzedać cały towar"

Za koszulkę trzeba zapłacić od dziesięciu do dwunastu euro. Do tej pory sprzedano ich ponad dwa tysiące. W akcję angażują się lokalne sklepy odzieżowe. Według Carlosa - jednego z przedsiębiorców - to najszybszy sposób na bezpośrednią pomoc mieszkańcom, którzy stracili swoje domy.