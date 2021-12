Cumbre Vieja pobił rekord. Żadna erupcja wulkanu na La Palmie nie trwała tak długo

Trwająca od około trzech miesięcy erupcja Cumbre Vieja stała się najdłuższą na kanaryjskiej wyspie La Palma. Nic nie wskazuje na to, aby wkrótce miała dobiec końca. W niedzielę, po kilkudziesięciu godzinach spokoju, wulkan wyrzucił z siebie kolejne porcje lawy i pyłów.

"Wyczekujemy dnia, w którym to wszystko skończy"

- Ludzie mają już dość. Ja, mieszkaniec La Palmy, nie wytrzymałem i wyjechałem odpocząć do Madrytu. Inne powietrze dobrze nam zrobiło. Wciąż jednak wyczekujemy dnia, w którym to wszystko się skończy - mówił Juan Ernesto Perez, jeden z mieszkańców wyspy.

-. Mówili nam, że erupcja zakończy się po 80 dniach, ale my już pobiliśmy wszelkie rekordy. Przyzwyczailiśmy się już trochę do życia podczas erupcji, ale to ciągle nie jest łatwe - opowiadał inny mieszkaniec La Palmy.