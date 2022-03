Zjawisko La Nina wciąż pozostaje aktywne. Prawdopodobnie osłabnie dopiero za kilka miesięcy

Czym jest La Nina?

La Nina to zjawisko, które występuje wtedy, gdy temperatura powierzchni Oceanu Spokojnego w okolicach równika, zwłaszcza u wybrzeży Ameryki Południowej, jest niższa od przeciętnej. Przyczynia się do tego wzmożona aktywność pasatów - wiatrów stałych - w tej części świata. Wydobywają one chłodne wody głębinowe na powierzchnię oceanu.

Zależność między oceanem a atmosferą oddziałuje na położenie prądu strumieniowego (ang. jet stream), przez co wpływa na pogodę na świecie. La Nina wzmaga napływ zimnego powietrza znad Kanady do Stanów Zjednoczonych, co powoduje ochłodzenie zim w tym regionie. Przyczynia się też między innymi do wystąpienia w Indiach silniejszych monsunowych opadów deszczu.