La Nina ma zostać z nami na trzecią zimę z rzędu. Pierwszy raz w tym wieku

Jak przewiduje Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO), trwająca od września 2020 roku La Nina będzie najprawdopodobniej towarzyszyła nam przynajmniej do końca roku. Sytuacje, w których zjawisko utrzymuje się trzy zimy z rzędu, należą do bardzo rzadkich.

Po raz pierwszy w tym stuleciu

WMO przewiduje, że obecna La Nina utrzyma się przez następne sześć miesięcy. Szanse na przedłużenie zjawiska wynoszą około 70 procent w okresie od września do listopada 2022 roku. WMO zaznacza, że w tym samym czasie jest około 30 procent szans, że warunki na środkowym Pacyfiku wrócą do normy i niemal zerowe prawdopodobieństwo wystąpienia ciepłego odpowiednika La Niny - El Nino.

Od grudnia 2022 do lutego 2023 roku prawdopodobieństwo przedłużenia się zjawiska spadnie do 55 procent, zaś powrotu do normy - wzrośnie do 40 procent. Jeśli prognozy się spełnią, będzie to pierwsza w XXI wieku sytuacja, w której La Nina utrzyma się trzy zimy z rzędu.