La Nina może być słaba. Najnowsze prognozy

La Nina jest jedną z faz oscylacji południowej (ENSO - El Nino Southern Oscillation), która wpływa na temperaturę wody w środkowej i wschodniej części Oceanu Spokojnego. Zjawisko występuje wtedy, gdy temperatura powierzchni Pacyfiku w okolicach równika, zwłaszcza u wybrzeży Ameryki Południowej, jest niższa od przeciętnej. Ta anomalia pogodowa przynosi suszę w południowej części Stanów Zjednoczonych i na wybrzeżach Ameryki Południowej, a ulewne deszcze i powodzie - w Indiach, Indonezji, Australii i zachodniej Europie.
Według Światowej Organizacji Meteorologicznej w połowie listopada na Pacyfiku wystąpiły warunki charakterystyczne dla tego zjawiska. Jak wynika z najnowszej prognozy do lutego 2026 roku istnieje 55-procentowe prawdopodobieństwo, że La Nina będzie dalej występować.
Średnia temperatura będzie wyższa
WMO zaznaczyła, że zjawisko La Nina zazwyczaj prowadzi do obniżenia średniej temperatury. Jednak według najnowszej aktualizacji, do lutego temperatura w znacznej części półkuli północnej i znacznej części półkuli południowej będzie wyższa niż zwykle. Z kolei prognozy opadów przypominają warunki typowe dla słabego zjawiska La Nina.
- Sezonowe prognozy są niezbędne do planowania działań dla sektorów wrażliwych na zmiany klimatu, takich jak rolnictwo, energetyka, ochrona zdrowia i transport - powiedziała sekretarz generalna WMO Celeste Saulo.
Najnowsze prognozy na 2026 rok pokazują, że w okresach od stycznia do marca oraz lutego do kwietnia są szanse na wystąpienie neutralnych warunków na Pacyfiku (ENSO-neutral). Kiedy ENSO jest neutralne, temperatura wody utrzymuje się na średnim poziomie, co prowadzi do bardziej stabilnej pogody i potencjalnie lepszych plonów.
Autorka/Autor: fw/dd
Źródło: WMO
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock