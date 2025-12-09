La Nina może być słaba. Najnowsze prognozy

Na czym polegają zjawiska La Nina i El Nino Źródło: NOAA

La Nina jest jedną z faz oscylacji południowej (ENSO - El Nino Southern Oscillation), która wpływa na temperaturę wody w środkowej i wschodniej części Oceanu Spokojnego. Zjawisko występuje wtedy, gdy temperatura powierzchni Pacyfiku w okolicach równika, zwłaszcza u wybrzeży Ameryki Południowej, jest niższa od przeciętnej. Ta anomalia pogodowa przynosi suszę w południowej części Stanów Zjednoczonych i na wybrzeżach Ameryki Południowej, a ulewne deszcze i powodzie - w Indiach, Indonezji, Australii i zachodniej Europie.

Według Światowej Organizacji Meteorologicznej w połowie listopada na Pacyfiku wystąpiły warunki charakterystyczne dla tego zjawiska. Jak wynika z najnowszej prognozy do lutego 2026 roku istnieje 55-procentowe prawdopodobieństwo, że La Nina będzie dalej występować.

Anomalia pogodowa La Niña Źródło: Adam Ziemienowicz/PAP/REUTERS

Średnia temperatura będzie wyższa

WMO zaznaczyła, że zjawisko La Nina zazwyczaj prowadzi do obniżenia średniej temperatury. Jednak według najnowszej aktualizacji, do lutego temperatura w znacznej części półkuli północnej i znacznej części półkuli południowej będzie wyższa niż zwykle. Z kolei prognozy opadów przypominają warunki typowe dla słabego zjawiska La Nina.

- Sezonowe prognozy są niezbędne do planowania działań dla sektorów wrażliwych na zmiany klimatu, takich jak rolnictwo, energetyka, ochrona zdrowia i transport - powiedziała sekretarz generalna WMO Celeste Saulo.

Najnowsze prognozy na 2026 rok pokazują, że w okresach od stycznia do marca oraz lutego do kwietnia są szanse na wystąpienie neutralnych warunków na Pacyfiku (ENSO-neutral). Kiedy ENSO jest neutralne, temperatura wody utrzymuje się na średnim poziomie, co prowadzi do bardziej stabilnej pogody i potencjalnie lepszych plonów.