La Nina. Dziwne zachowanie anomalii pogodowej. Tego prognozy nie przewidywały

El Nino i La Nina - czym są

La Nina występuje wtedy, gdy temperatura powierzchni Oceanu Spokojnego w okolicach równika, zwłaszcza u wybrzeży Ameryki Południowej, jest niższa od przeciętnej. Przyczynia się do tego wzmożona aktywność pasatów - wiatrów stałych - w tej części świata. Wydobywają one chłodne wody głębinowe na powierzchnię oceanu.

Dziwne zachowanie modeli

Kiedy La Nina zmieni się w El Nino?

Naukowcy nie są pewni, dlaczego modele tak się zachowały, choć przyznają, że dwie dekady to zbyt mało, by móc postawić pewną diagnozę. W analizie skupili się na badaniu procesów klimatycznych, które zachodzą w tropikach i szukali możliwych powiązań z oceanem wokół Antarktydy.

- Jeśli okaże się, że to naturalne, długoterminowe cykle, być może stanie się to w ciągu pięciu do dziesięciu lat. Ale jeśli trend jest spowodowany procesami, które nie są dobrze odwzorowane w modelach klimatycznych, wtedy okres ten może się przesunąć. Według niektórych mechanizmów zmiana mogłaby nastąpić w ciągu najbliższych kilku dekad, ale są też takie, przy których dochodzi do niej w ciągu sto lat lub dłużej - powiedział Wills.