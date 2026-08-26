Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Kwartet cyklonów" na Pacyfiku. Poważne zniszczenia

|
Skutki uderzenia cyklonu tropikalnego Gaenari
Skutki uderzenia tajfunu Narra
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Mieszkańcy Azji Wschodniej i Środkowej mierzą się z niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi. W regionie poruszają się aż cztery cyklony tropikalne. Część z nich dotarła do Chin, gdzie wystąpiły rozległe powodzie.

Narra, Saudel, Gaenari i Atsani - to cztery cyklony tropikalne, które zagrażają Azji Wschodniej i Środkowej. We wtorek wieczorem tajfun Narra uderzył w południowe regiony Chin niosąc intensywne opady deszczu i porywisty wiatr. Z kolei cyklon tropikalny Gaenari doprowadził do poważnych zniszczeń w południowo-wschodnich Chinach.

>>> CZYTAJ TAKŻE: Ogień koło Barcelony. 14 tysięcy osób ma zostać w domach

Dziesiątki tysięcy ewakuowanych

Wśród regionów najbardziej dotkniętych przez tajfun Narra znalazły się wyspa Hajnan oraz prowincja Kuangsi. Jak podały lokalne media, w Kuangsi ponad 54 tysiące osób zostało przeniesionych w bezpieczne regiony po tym, jak ogromna fala powodziowa zalała część prowincji. Agencja prasowa Reuters poinformowała, że poziom wody przekroczył tam rekordowe odczyty z 2008 roku. Opublikowane w sieci nagrania pokazują zniszczone domy oraz zalane lokale usługowe.

Trudna sytuacja panuje również w południowo-wschodniej prowincji Fuijan, w którą uderzył cyklon Gaenari. Intensywne opady deszczu doprowadziły do wylania rzek. Powódź zdewastowała między innymi miasto Longyan, którego ulice zamieniły się w rwące potoki. Skalę katastrofy można zobaczyć na filmach udostępnianych w mediach społecznościowych.

Klatka kluczowa-653023
Skutki uderzenia cyklonu tropikalnego Gaenari
Źródło: Reuters

Saudel nadchodzi

Chińscy meteorolodzy ostrzegają, że to nie koniec niebezpiecznej pogody w regionie. Na przełomie czwartku i piątku do wschodnich prowincji Chin ma dotrzeć tajfun Saudel. Żywioł przetoczył się już między innymi nad japońską prefekturą Okinawa, gdzie z powodu silnego wiatru i deszczu odwołano kilkadziesiąt lotów. Z kolei na wyspie Amami w prefekturze Kagoshima co najmniej 35 tysięcy osób zostało bez prądu.

Eksperci podkreślają, że sytuacja, kiedy nad wodami Oceanu Spokojnego poruszają się jednocześnie cztery cyklony tropikalne, należy do rzadkości. Meteorolodzy twierdzą, że obecna wzmożona aktywność na zachodnim Pacyfiku może mieć związek ze zjawiskiem El Nino.

Źródło: Reuters, China Daily
ZOBACZ TAKŻE:
27 min
pap_20220806_0QU
Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
50 min
Karol Nawrocki
Nawrocki bał się wsiąść do pociągu. "Myślał, że to jedna wielka prowokacja"
TVN24
1 godz
pc
"Nie wierzyłem, że w Polsce można zrobić coś takiego"
Monika Olejnik
Udostępnij:
Tagi:
ChinyHuragany, tajfuny, cyklony
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Burza, deszcz
Powrót upału i burz. Możliwe alarmy drugiego stopnia
Polska
Pożar w parku krajobrazowym Collserola
Ogień pod Barceloną. 14 tysięcy osób ma zostać w domach
Świat
Mgła, zamglenie, noc, ograniczona widzialność
Te ostrzeżenia pogodowe dotyczą szczególnie kierowców
Prognoza
Trąba powietrzna we Francji
Latające meble, trzaskająca szyba i krzyk na nagraniu
Świat
Teksas
"Spakowałam wszystkie rzeczy i ruszyłam". Nagranie ewakuacji
Świat
Zalane hiszpańskie ulice
Załamanie pogody w Tarragonie
Świat
Anomalia temperatury w piątek wg modelu GFS
Duża anomalia temperatury w pogodzie. Jak długo potrwa upał
Prognoza
Błotniak łąkowy w Wielkiej Brytanii
Groziło im wyginięcie. To, gdzie mają gniazda, jest tajemnicą
Ciekawostki
Acapulco nawiedziły ulewy i powodzie
Acapulco popłynęło. Kobieta zginęła rażona prądem
Świat
Niedźwiedź ukradł strażakowi plecak
Niedźwiedź wszedł do remizy i wyniósł plecak
Ciekawostki
Ocean
"Absolutny rekord dzienny" temperatury oceanów
Świat
Podczas wieczornego spaceru, Zgierz (Łódzkie)
Jasny sznur świateł nad Polską
Polska
Gęsta mgła
Trzeba uważać na mgły
Polska
Hrabstwo Washoe po wybuchu pożaru Hawk Fire
Ogień strawił tysiące hektarów. Zdjęcia pokazują skalę żywiołu
Świat
Hinduscy rolnicy podczas monsunu letniego
To może być najsłabszy monsun od lat. "Sytuacja będzie poważna"
Świat
Powalone drzewa zakłóciły ruch pociągów, Francja
Gwałtowne burze przeszły przez Francję
Świat
Burza, piorun, dzień
Gdzie jest burza? Może spaść grad
Prognoza
burza blyskawica piorun shutterstock_1143857900
Piorun zabił matkę z dzieckiem. "Widok, którego nie chcę oglądać"
Świat
Pogoda na lato
To może być ostatni upalny dzień w tym roku
Prognoza
Włochy
Nie mogli się wydostać ze schroniska. Ulewy nadciągnęły nad Lombardię
Świat
Manta
Diabeł morski u wybrzeży Nowego Jorku
Świat
Tak wygląda skorpion Leiurus quinquestriatus
Wróciła z Grecji, na lotnisku użądlił ją jadowity skorpion
Świat
Wietnam
Dwa kraje zmagają się z tajfunem. Spadły setki litrów deszczu na metr kwadratowy
Świat
Pożar w Nevadzie
Nakaz ewakuacji dla kilkudziesięciu tysięcy osób. Ogromny pożar
Świat
Gwinea
Katastrofa na wysypisku śmieci. Nie żyje 30 osób
Świat
Grecję nawiedziła kolejna fala upałów
Kolejna fala upałów w Grecji
Świat
Chłodna sierpniowa noc
To będzie zimna noc. Jakiej temperatury się spodziewać
Prognoza
Wodowskaz
Wyrwa w kanale, przekroczony stan alarmowy
Prognoza
Dolina Śmierci
Podróżowali po Dolinie Śmierci. Jeden z nich nie przeżył
Świat
Uszkodzona zapora przeciwrumowiskowa w Karpaczu
Popularny obiekt w Karpaczu uszkodzony po ulewie
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom