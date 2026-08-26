"Kwartet cyklonów" na Pacyfiku. Poważne zniszczenia

Skutki uderzenia tajfunu Narra Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Narra, Saudel, Gaenari i Atsani - to cztery cyklony tropikalne, które zagrażają Azji Wschodniej i Środkowej. We wtorek wieczorem tajfun Narra uderzył w południowe regiony Chin niosąc intensywne opady deszczu i porywisty wiatr. Z kolei cyklon tropikalny Gaenari doprowadził do poważnych zniszczeń w południowo-wschodnich Chinach.

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Dziesiątki tysięcy ewakuowanych

Wśród regionów najbardziej dotkniętych przez tajfun Narra znalazły się wyspa Hajnan oraz prowincja Kuangsi. Jak podały lokalne media, w Kuangsi ponad 54 tysiące osób zostało przeniesionych w bezpieczne regiony po tym, jak ogromna fala powodziowa zalała część prowincji. Agencja prasowa Reuters poinformowała, że poziom wody przekroczył tam rekordowe odczyty z 2008 roku. Opublikowane w sieci nagrania pokazują zniszczone domy oraz zalane lokale usługowe.

Trudna sytuacja panuje również w południowo-wschodniej prowincji Fuijan, w którą uderzył cyklon Gaenari. Intensywne opady deszczu doprowadziły do wylania rzek. Powódź zdewastowała między innymi miasto Longyan, którego ulice zamieniły się w rwące potoki. Skalę katastrofy można zobaczyć na filmach udostępnianych w mediach społecznościowych.

Skutki uderzenia cyklonu tropikalnego Gaenari Źródło: Reuters

Saudel nadchodzi

Chińscy meteorolodzy ostrzegają, że to nie koniec niebezpiecznej pogody w regionie. Na przełomie czwartku i piątku do wschodnich prowincji Chin ma dotrzeć tajfun Saudel. Żywioł przetoczył się już między innymi nad japońską prefekturą Okinawa, gdzie z powodu silnego wiatru i deszczu odwołano kilkadziesiąt lotów. Z kolei na wyspie Amami w prefekturze Kagoshima co najmniej 35 tysięcy osób zostało bez prądu.

Eksperci podkreślają, że sytuacja, kiedy nad wodami Oceanu Spokojnego poruszają się jednocześnie cztery cyklony tropikalne, należy do rzadkości. Meteorolodzy twierdzą, że obecna wzmożona aktywność na zachodnim Pacyfiku może mieć związek ze zjawiskiem El Nino.