Potężna trąba wodna na Kubie

Czym jest trąba wodna

Trąba wodna to trąba powietrzna, która tworzy się nad akwenem. To zjawisko krótkotrwałe, słabsze od trąby powietrznej tworzącej się nad lądem, jednak i ono potrafi okazać się bardzo groźne. We wrześniu w niemieckiej Kilonii siedem osób zostało poważnie rannych wskutek trąby wodnej wirującej na Morzu Bałtyckim. Część osób wpadła do morza, a pozostałe zostały uderzone przez latające w powietrzu przedmioty.