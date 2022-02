Trąba wodna wirowała u wybrzeża Kuby, zeszła na ląd. "Wciąż trzęsę się ze strachu"

- Było pochmurno, jedna chmura wirowała wokół drugiej. Było to imponujące. Wciąż trzęsę się ze strachu - powiedziała Mayelin Leyva, która była naocznym świadkiem tego zjawiska.

Żywioł uszkodził też między innymi dom Arturo Sancheza. Był on świadkiem wielu cyklonów w swoim życiu. - Nikt nie spodziewał się tak silnych porywów wiatru - mówił.

Trąba wodna

Trąba wodna to trąba powietrzna, która tworzy się nad akwenem. To zjawisko krótkotrwałe, słabsze od trąby powietrznej tworzącej się nad lądem, jednak i ono potrafi okazać się bardzo groźne. Do zejścia na ląd dochodzi rzadko.