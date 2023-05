Które zwierzę zabija najwięcej ludzi na świecie? Naukowcy policzyli

Amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) obliczyło, które zwierzę jest najbardziej zabójcze dla ludzi. I nie, to wcale nie lwy, tygrysy, rekiny czy krokodyle przodują w tej statystyce. Stworzenia znacznie bardziej niepozorne od tych drapieżników powodują łącznie na całym świecie śmierć od 500 tysięcy do ponad miliona ludzi rocznie.

Groźna malaria

Dlaczego komary tak łatwo nam szkodzą?

Przede wszystkim - samice komarów żywią się krwią, przez co bardzo łatwo przenoszą patogeny z krwiobiegu jednej osoby na drugą. Dalej, są to stworzenia dość małe i uskrzydlone, co oznacza, że bywają niezauważalne i szybko się przemieszczają. A w dodatku dzielimy z nimi ekosystem i zasoby, jako że komary potrzebują wody do rozmnażania, ludzie zaś osiedlają się i przebywają nad wodą, bo nie mogą bez niej żyć.