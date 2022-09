Kiedy przestała nosić futra, Brytyjczycy poszli jej śladem. "Robimy to nie dla siebie, ale dla naszych dzieci"

W czwartek, 8 września zmarła królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II. Za życia była orędowniczką troski o środowisko naturalne i walki ze skutkami zmian klimatu, a także ekologiczną influencerką. Wybory, które podejmowała w trakcie swojego panowania, wpłynęły na konsumenckie przyzwyczajenia Brytyjczyków.

W listopadzie 2021 roku królowa Elżbieta II wystosowała przesłanie do uczestników 26. konferencji klimatycznej Organizacji Narodów Zjednoczonych, która odbywała się w Glasgow. Chociaż problemy ze zdrowiem uniemożliwiły jej osobisty udział w wydarzeniu, w specjalnym nagraniu mówiła o tym, jak duże nadzieje wiąże ze szczytem klimatycznym.

- Minął czas słów, nadszedł czas działań - podkreśliła. - Mam nadzieję, że podczas tej konferencji wszyscy wzniosą się ponad codzienną politykę jak prawdziwi mężowie stanu.

Przesłanie do uczestników szczytu klimatycznego nie było jednak jedynym przejawem środowiskowego aktywizmu Elżbiety II. Brytyjska królowa wielokrotnie dawała przykład swojego zaangażowania w sprawy środowiska naturalnego, zarówno w kwestiach prywatnych, jak i państwowych.

Zielony baldachim królowej

W 2018 roku, w wywiadzie telewizyjnym prowadzonym przez sir Davida Attenborougha, Elżbieta II opowiedziała o ważnej roli, jaką odgrywają w historii Wielkiej Brytanii drzewa. W ogrodzie Pałacu Buckingham stanowią one formę upamiętnienia dawnych monarchów oraz dorastających członków rodziny królewskiej. Wskazała również, że jej marzeniem jest stworzenie światowej sieci obszarów leśnych na terenie 53 krajów należących do Wspólnoty Narodów.

Echa tego marzenia widoczne są w projekcie Queen's Green Canopy, czyli "Zielony Baldachim Królowej". Został on ogłoszony jako element uczczenia platynowego jubileuszu, czyli siedemdziesięciolecia panowania Elżbiety II. Królowa zachęciła Brytyjczyków do sadzenia drzew na terenie całych Wysp Brytyjskich. Według interaktywnej mapy, w ten sposób zasadzono co najmniej 6,6 tysiąca roślin. Był to piękny prezent dla królowej, która podczas wizyt zagranicznych sama sadziła drzewa - łącznie ponad 1,5 tysiąca.

Królowa Elżbieta II sadząca drzewa z okazji 70-lecia panowania Avalon/PAP/PHOTOSHOT

Futra wychodzą z mody

Elżbieta II była jednak nie tylko twarzą klimatycznego aktywizmu. Informacje z Pałacu Buckingham bezpośrednio wpływały na wybory konsumenckie Brytyjczyków. Gdy w 2019 roku królowa ogłosiła, że rezygnuje z noszenia prawdziwych futer, wiele osób poszło za jej przykładem. Jak wskazał raport Świadoma Moda 2020, sporządzony przez brytyjską organizację modową Lyst, decyzja Elżbiety II spowodowała 52-procentowy wzrost zainteresowania sztucznymi futrami.

Królowa była także orędowniczką korzystania z lokalnych produktów spożywczych. To jej inicjatywą było postawienie uli w ogrodach Pałacu Buckingham, by mogła korzystać ze świeżego miodu. Ponadto Elżbieta II wielokrotnie nosiła te same stroje, nie wyrzucała papieru pakowego i korzystała z tych samych mebli przez dekady. Oszczędność ta miała swoje korzenie w latach młodości królowej - w ciężkich, powojennych dekadach wszyscy byli przyzwyczajeni do oszczędzania, nawet rodzina królewska.

Ślad węglowy rodziny królewskiej

Brytyjska rodzina królewska ma trudności z zabieraniem głosu w dyskusji o zmianach klimatu z uwagi na ogromny ślad węglowy, jaki generuje bycie jej członkiem. Liczne wizyty krajowe i zagraniczne, wielohektarowe posiadłości - wszystkie te czynniki wywołują sporą presję na środowisko naturalne. Jej członkowie są jednak świadomi tego wpływu i starają się go zminimalizować. W 2021 roku królowa zaczęła korzystać z auta z napędem hybrydowym, by zmniejszyć negatywny wpływ swoich podróży na środowisko.

Wizję ochrony środowiska, jaką prezentowała monarchini, najlepiej podsumowuje sposób, w jaki zakończyła przesłanie do uczestników konferencji klimatycznej w 2019 roku.

- Oczywiście to nie my odczujemy korzyści z takich działań: nikt z nas nie będzie żył wiecznie - powiedziała. - Robimy to nie dla siebie, ale dla naszych dzieci i dzieci naszych dzieci oraz tych, którzy przyjdą po nich - zaznaczyła.

