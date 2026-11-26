Świat "Królewskie pływy" pochłonęły część mola. Kalifornijskie plaże zalane Matylda Dziechcińska |

"Królewskie pływy" stwarzają zagrożenie w północnej Kalifornii Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Część Pacifica Municipal Pier w miejscowości Pacifica w Kalifornii runęła do oceanu w środowy poranek. Do jej zawalenia się doszło, gdy potężna fala uderzyła w koniec mola. Jego fragment oderwał się i odpłynął. - O mój Boże. Już go nie ma - powiedziała jedna ze świadkiń zdarzenia. Molo było zamknięte od czerwca, kiedy to w jego konstrukcji wykryto pęknięcia.

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Wciąż jest niebezpiecznie

Lokalne władze ostrzegają przed niebezpiecznymi warunkami panującymi na plaży w pobliżu mola. Zaapelowano do mieszkańców i turystów, by trzymali się z dala od tego miejsca. Zagrożenie stanowią tam "królewskie pływy", które zaczęły podtapiać wybrzeże tuż przed Świętem Dziękczynienia.

Pływom towarzyszą fale, które miejscami mogą sięgać dziewięciu metrów. Według danych Scripps Institution of Oceanography mają one długi, wynoszący około 17-18 sekund okres. Oznacza to, że niosą dużą ilość energii, dzięki której mogą docierać dalej w głąb plaż niż zwykle.

Słońce może zwodzić

Eksperci zwracają uwagę na to, że choć czwartek ma być w Kalifornii przeważnie słoneczny, to należy pozostać czujnym. "Powodzie na wybrzeżu mogą wystąpić nawet wtedy, gdy nie pada deszcz, więc słońce niekoniecznie oznacza, że drogi nadbrzeżne będą suche" - przekazała w pisemnym oświadczeniu Alyssa Glenny, meteorolożka z AccuWeather.

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Czym są "królewskie pływy"

Według amerykańskiej Narodowej Administracji do spraw Oceanu i Atmosfery "królewskie pływy" (ang. king tides) to potoczne określenie wyjątkowo wysokich pływów. Za ich występowanie odpowiada przede wszystkim oddziaływanie grawitacyjne Księżyca i Słońca. Szczególnie wysokie pływy pojawiają się podczas nowiu i pełni, zwłaszcza gdy Księżyc znajduje się blisko perygeum, czyli najbliższego Ziemi punktu swojej orbity. Do wzrostu poziomu wody tym razem przyczyniła się wtorkowa superpełnia Księzyca Bobrów.

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