Krater podzielił gaj oliwny na dwie części. Krajobraz po trzęsieniu łamie serce, ale wciąż nadchodzą wieści o ocalałych

Od tragicznego trzęsienia ziemi, które dotknęło Turcję i Syrię, mija dwanaście dni. W sobotę spod gruzów udało się wyciągnąć trzy żywe osoby. Szacuje się, że łączna liczba ofiar śmiertelnych sięga ponad 46 tysięcy osób i - jak wskazują władze - nie jest to jeszcze koniec tragicznego bilansu. Ci, którzy przeżyli, mierzą się z nową, przykrą rzeczywistością. Organizacje pomocowe apelują o wsparcie dla poszkodowanych.

To jeszcze nie koniec

Łączna liczba ofiar trzęsienia ziemi wynosi obecnie ponad 46 tysięcy. Oficjalne dane z Turcji mówią o ponad 40 tysiącach zabitych, na terenach Syrii kontrolowanych przez rząd w Damaszku zginęło 2 tys. osób, a na terenach zajmowanych przez rebeliantów doliczono się, wedle źródeł ONZ, 4400 ofiar. Łącznie ok. 122 tys. zostało rannych.

Siła trzęsienia ziemi przyczyniła się do powstania ogromnych szkód. W samej Turcji zniszczonych zostało około 264 000 budynków. Ratownicy cały czas szukają oznak życia pod gruzami. W wyniku trzęsienia w okolicach w miejscowości Tepehan pojawił się rozległy krater, który przedzielił na dwie części gaj oliwny. Powstała formacja całkowicie odmieniła wygląd regionu.

Pomoc wciąż jest potrzebna

Wiele z osób, którym udało się przetrwać trzęsienie, jest bez dachu nad głową. W mieście Adiyaman bezdomni zostali umieszczeni w prowizorycznych namiotach, gdzie próbują dostosować się do nowej rzeczywistości. Według danych przekazanych przez służby, rozstawionych zostało ponad 29 tysięcy namiotów. Podobnie jest w innych regionach, między innymi w Kahramanmarasie. Schrony dla ocalałych umieszczone są głównie na boiskach i stadionach.

W sobotę szef Światowego Programu Żywnościowego (WFP) zaapelował do władz północno-zachodniej Syrii, aby przestały blokować dostęp do tego obszaru, ponieważ setki tysięcy ludzi pilnie wymaga pomocy. Już w zeszłym tygodniu agencja informowała, że brakuje tam zapasów żywności i wezwała do otwarcia większej liczby przejść granicznych z Turcją.