Kraj Basków, Hiszpania. Rozszalał się wiatr. Kilkaset osób nocowało na lotnisku
W poniedziałek w Kraju Basków w północnej Hiszpanii rozszalał się wiatr. Jak podał portal El Confidencial, w ciągu dnia maksymalne porywy przekroczyły 120 kilometrów na godzinę. Najsilniej wiało jednak w nocy z poniedziałku na wtorek. Jak podała baskijska agencja meteorologiczna Euskalmet, w Orduni porywy dochodziły do 147,5 kilometra na godzinę.
Wichura powodowała liczne szkody. Do wtorkowego poranka strażacy z prowincji Biskaja przeprowadzili 54 interwencje. Były one związane przede wszystkim z tym, że wiatr przewracał drzewa i uszkadzał elementy budynków.
Wiatr zakłócił funkcjonowanie lotniska
Z powodu silnego wiatru doszło do zakłóceń na lotnisku w miejscowości Loiu, które służy miastu Bilbao, stolicy prowincji Biskaja. Według El Confidencial przekierowano 11 lotów i odwołano kolejnych 11. Około 500 osób musiało spędzić noc na lotnisku.
- Cóż, nasz lot został odwołany ostatniej nocy, bo wiał tak silny wiatr, że samoloty nie mogły lądować, więc musieliśmy spędzić noc tutaj, na lotnisku - powiedziała kobieta, która podróżowała do Palmy na Majorce.
We wtorkowy poranek anulowano dwa kolejne loty. Z czasem wiatr się jednak uspokoił i lotnisko zaczęło działać normalnie.
Groźna pogoda w Hiszpanii
W ostatnim czasie Hiszpania wielokrotnie mierzyła się z niebezpieczną pogodą. Różne rejony kraju nawiedzały kolejne atlantyckie burze, które spowodowały między innymi zerwanie mostu w Galicji czy przewrócenie się dźwigu na samochody na Wyspach Kanaryjskich.
Jeśli chodzi o Kraj Basków, to pogoda w regionie nadal może stwarzać zagrożenie. Na środę i czwartek wydano ostrzeżenia związane z sytuacją na morzu. Wysokość fal może osiągać nawet pięć metrów.