Nie chorują i nie giną, choć zamieszkują "silnie skażony obszar"

Każdego dnia do rzeki Tarcoles trafia gigantyczny ładunek odpadów i ścieków. Źródłem zanieczyszczeń jest San Jose, stolica Kostaryki - domy i zakłady przemysłowe wyrzucają śmieci do przepływających przez miasto cieków, które następnie zasilają rzekę. Z tego powodu Tarcoles uważana jest za jedną z najsilniej zanieczyszczonych rzek w Ameryce Środkowej. Okazuje się jednak, że niektórym lokalnym zwierzętom niestraszne są niekorzystne warunki środowiskowe.

Jak żywe skamieniałości

Turyści kochają gady

Sandoval wskazuje, że przez ostatnie 40 lat populacja krokodyli w Kostaryce zaczęła się odnawiać. Zwierzęta stały się również jedną z atrakcji turystycznych okolicy - turyści wynajmują łodzie, aby zobaczyć gady z bliska. Niektórzy karmią zwierzęta, co jest zabronione, a Sandoval martwi się o to, że przyzwyczajają się one zbytnio do bycia blisko ludzi.