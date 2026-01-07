Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Z zalanego domu ewakuowano rodzinę. "Udało nam się uciec i przeżyć"

2026-01-07T121430Z_1_LWD485707012026RP1_RTRWNEV_C_4857-EUROPE-WEATHER-KOSOVO-FLOODING-0001
Zalania w Kosowie
Źródło: Reuters
Powódź nawiedziła centralne regiony Kosowa. W miejscowości Kuzmin, położonej niedaleko stolicy, ratownicy ewakuowali rodzinę z zalanego domu.

Intensywne opady deszczu doprowadziły do powstania powodzi w środkowej części Kosowa. W środę w miejscowości Kuzmin, położonej niedaleko stolicy - Prisztiny, ratownicy pomagali rodzinie z małym dzieckiem ewakuować się z zalanego domu.

- Ratownicy przyjechali do nas, kiedy próbowaliśmy się ogrzać, chcieliśmy, aby naszemu synkowi było ciepło. Najważniejsze, że udało nam się uciec i przeżyć - powiedział w rozmowie z Reutersem Selim Murtezi, który został ewakuowany wraz z rodziną. Strażacy i ratownicy przetransportowali rodzinę łodzią w bezpieczne miejsce, a Murtezi powiedział, że lokalne władze zapewniły im pobyt w hotelu.

Ministerstwo edukacji Kosowa nakazało zamknięcie wszystkich szkół do 12 stycznia. W kilku regionach doszło do przerw w dostawie prądu po tym, jak podnoszący się poziom wody zalał infrastrukturę. W wielu miejscach władze odcięły dostawy wody z powodu zanieczyszczenia ujęć.

Klatka kluczowa-144723
Zalania w Kosowie
Źródło: Reuters

Autorka/Autor: anw

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
Kosowoulewy
Czytaj także:
AdobeStock_51288009
Uwaga, nocą możliwe są marznące mgły
Prognoza
Intensywne opady śniegu, śnieżyca, noc
Śnieżyce i trzaskający mróz. IMGW ostrzega
Prognoza
24 min
pc
Historyczny moment w astronomii. To zasługa Polaków
KIJEK W KOSMOSIE
Śnieg we Francji
Wypadki, korki, sparaliżowane lotniska
Świat
Zima, śnieg
Śniegu będzie coraz więcej. Pogoda na 5 dni
Prognoza
Zima w Niderlandach, Tilburg
Holandia pod śniegiem. "Jest źle"
Świat
Zimowy poradnik
Jak przygotować się na atak zimy? Ta animacja pokazuje, o czym należy pamiętać
Prognoza
Mroz w kolejnych dniach
Nawet - 20 stopni. Te mapy pokazują, gdzie mróz ściśnie najmocniej
Prognoza
Fala mrozu - jak długo potrwa?
Mróz w Polsce. Modele są zgodne do pewnego momentu
Prognoza
Smog
RCB ostrzega przed smogiem
Smog
Śnieżyca
Alert RCB. "Zachowaj ostrożność na drogach i chodnikach"
Polska
Śnieg, mróz
Przenikliwy mróz o poranku
Polska
Zima, śnieg
Mróz i lokalne opady śniegu. Pogoda na dziś
Prognoza
Nocny mróz, szron, lód. Zimno
Miejscami termometry pokażą -18 stopni
Prognoza
Zima, Lublin
Tam może być nawet -25 stopni. "To realne zagrożenie"
Polska
Powódź w mieście Glogovac
Powodzie na Bałkanach. "To prawdziwa katastrofa"
Świat
Księżyc
Już za miesiąc ludzie mają ruszyć w stronę Ksieżyca
Nauka
Zima, mróz
Trzaskający mróz i pół metra śniegu. Zima nigdzie się nie wybiera
Prognoza
Port lotniczy Schiphol w Amsterdamie
Zima sparaliżowała transport w Holandii
Świat
Kto rano wstaje, okolice Turka (Wielkopolskie)
Efekt Mpemby. Reporter24 przeprowadził eksperyment na mrozie
Ciekawostki
Smog
"Unikaj aktywności na zewnątrz". RCB ostrzega
Smog
Sarajewo, Bośnia i Hercegowina, 05.01.2026
Największe opady śniegu od lat. Nie żyje jedna osoba
Świat
Mróz
Lodowaty poranek w Polsce. Tu było najzimniej
Polska
Kolejka karetek, SOR w Legnicy
Karetki czekają przed SOR-em po kilka godzin
TVN24
zima snieg mroz shutterstock_2178912701
Ziąb w całym kraju, będzie też prószył śnieg. Pogoda na dziś
Prognoza
Straż pożarna w rejonie Fabriano
Pod naporem śniegu łamały się gałęzie. Dziesiątki interwencji strażaków
Świat
Noc śnieg
Noc upłynie pod znakiem siarczystego mrozu
Prognoza
Francja
Atak zimy. Przez obfite opady odwołano część lotów
Świat
2025 był najbardziej słonecznym rokiem w historii Wielkiej Brytanii
Tak dużo słońca nie było tu nigdy wcześniej
Świat
Pokrywa śnieżna nad Europą w poniedziałek 05.01
Cała Polska biała i jedna zielona plama. Skąd się wzięła?
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom