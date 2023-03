Kosmiczne śmieci to coraz większe zagrożenie. Dzięki temu ma szansę się ono zmniejszyć

Orbitę okołoziemską zaśmiecają ogromne ilości kosmicznych śmieci. Co gorsza, w kolejnych latach ma pojawić się na niej jeszcze więcej satelitów. Zdaniem wielu badaczy z całego świata, zagracenie orbity może nieść ze sobą poważne zagrożenia. Dlatego w magazynie naukowym "Science" opublikowali specjalny list, w nawołują do jak najszybszego wdrożenia regulacji w sprawie jej użytkowania.

W liście do czasopisma naukowego "Science" eksperci z różnych dziedzin nawołują do jak najszybszego wprowadzenia globalnego porozumienia chroniącego orbitę przed zaśmiecaniem. Już w tej dekadzie ma się na niej znaleźć kilkadziesiąt tysięcy satelitów.

Chronić orbitę

Naukowcy z University of Plymouth w Wielkiej Brytanii zauważają, że do końca dekady wokół Ziemi ma krążyć aż 60 tysięcy satelitów. Orbita jest też zapełniona różnego rodzaju odpadkami pochodzącymi z działalności człowieka w kosmosie . Większe z nich można monitorować, choć też stwarzają zagrożenie, ale badacze zwracają uwagę na biliony małych "okruchów", umykających śledzeniu.

Jak ocean

- Problem zanieczyszczenia plastikiem, a także wiele innych zagrożeń dla oceanów przykuwa teraz światową uwagę. Jednak jak dotąd podejmowano niewiele działań. Teraz podobna sytuacja dotyczy gromadzenia się śmieci na orbicie. Uwzględniając to, czego nauczyliśmy się z porozumienia High Seas, możemy uniknąć podobnych błędów i wspólnie pracować, aby zapobiec tak zwanej tragedii wspólnych zasobów w przestrzeni. Bez globalnego porozumienia moglibyśmy zmierzać w takim kierunku - podkreśliła dr Imogen Napper, główna autorka nowego opracowania. Tragedia wspólnych zasobów (inaczej: wspólnego pastwiska) oznacza sytuację, w której indywidualny zysk prowadzi do strat dla całej społeczności.

- Satelity są kluczowe dla zdrowia ludności, ekonomii, bezpieczeństwa i dla samej Ziemi. Jednak korzystanie z przestrzeni dla korzyści ludzi i planety niesie ryzyko. Porównując to do sposobu, w jaki traktowaliśmy oceany, możemy stać się proaktywni, zanim wyrządzimy na orbicie szkody, które dotkną przyszłe pokolenia. Ludzkość musi wziąć odpowiedzialność za swoje zachowanie w kosmosie już teraz. Zachęcam wszystkich rządzących, aby uwzględnili znaczenie tego kroku, tak abyśmy wspólnie działali odpowiedzialnie - powiedziała Melissa Quinn, dyrektorka Spaceport Cornwall.

Wśród autorów apelu znaleźli się eksperci z University of Plymouth, Arribada Initiative, University of Texas at Austin, California Institute of Technology, Laboratorium Napędu Odrzutowego NASA, Spaceport Cornwall oraz Zoological Society of London.