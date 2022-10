Kosmiczne śmieci. "Chmury gruzu" na orbicie okołoziemskiej. Europejska agencja kosmiczna ESA wybrała "firmę sprzątającą"

Śmieci to problem nie tylko na Ziemi, ale także w kosmosie. Fragmenty starych statków kosmicznych czy satelitów dryfują tam z ogromną prędkością. Istnieje duże ryzyko ich kolizji z innymi obiektami, wykonującymi aktualne misje w przestrzeni. Brytyjska firma ClearSpace została wybrana przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) do przeprowadzenia na okołoziemskiej orbicie pierwszej misji "sprzątającej", nazwanej CLEAR. Jej start planowany jest na lata 2025-2026. W przygotowaniach uczestniczą też Polacy.

- Przyrównajmy to do samochodu. Jeśli się zepsuje, lub zabraknie mu paliwa, to coś z tym robimy: naprawiamy, tankujemy, korzystamy z niego ponownie. W kosmosie tego nie zrobimy. Traktujemy satelity jako przedmioty jednorazowego użytku. Używamy ich raz, i tyle. Pozostawiamy je tam, a one zagracają przestrzeń, utrudniając kolejne operacje kosmiczne. To jest niezrównoważone podejście, musimy coś z tym zrobić - tak w rozmowie z Reutersem tłumaczył sens misji CLEAR Rory Holmes, dyrektor zarządzający ClearSpace UK.