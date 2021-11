Nowy wariant koronawirusa. Komisja Europejska chce wstrzymać loty z Afryki Południowej

Brytyjski minister zdrowia Sajid Javid poinformował w czwartek wieczorem, że od piątkowego południa sześć państw - RPA, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Lesoto i Eswatini - znajdzie się z powrotem na czerwonej liście podróżnej. To oznacza, że wstrzymane zostaną wszystkie loty z tych krajów, wjechać do Wielkiej Brytanii z nich będą mogli tylko obywatele i rezydenci Wielkiej Brytanii i Irlandii, ale po przyjeździe będą musieli odbyć kwarantannę w hotelu.

Włochy i Czechy też zakazują wjazdu, KE rozważa

WHO nie chce komentować

Naukowcy "głęboko zaniepokojeni" nowym wariantem

Javid wspomniał, że naukowcy są "głęboko zaniepokojeni" nowym wariantem, choć trzeba się więcej na jego temat dowiedzieć. Jak mówił, to, co jest już pewne, to że ma on znaczną liczbę mutacji, "być może dwukrotnie wyższą liczbę mutacji niż widzieliśmy w wariancie Delta".