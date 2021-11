Amerykańskie badania: szczepienie daje silniejszą odporność niż przechorowanie COVID-19

Amerykańska gazeta codzienna "The Washington Post" opisuje dwa artykuły opublikowane przez Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC). Pierwszy z nich dotyczy badania przeprowadzonego na hospitalizowanych pacjentach z objawami podobnymi do COVID-19. Wykazało ono, że osoby nieszczepione, lecz po przebytej wcześniej infekcji koronawirusem pięciokrotnie częściej okazywały się być chore na COVID-19 niż osoby szczepione.

Drugi to podsumowanie biorące pod uwagę ponad 90 dotychczasowych badań oraz niepublikowane wcześniej dane samego CDC. Jak notują naukowcy, wyniki wskazują, że szczepienia dają "wyższy, silniejszy i bardziej stabilny poziom odporności w ochronie ludzi przed COVID-19 niż sama infekcja". Autorzy wskazują, że wynika to między innymi z faktu, że poziom przeciwciał u osób po zwalczonej infekcji jest znacznie bardziej zróżnicowany niż w przypadku szczepionek. W obu przypadkach dane wskazują na to, że odporność z reguły utrzymuje się co najmniej przez sześć miesięcy.