Nowy wariant koronawirusa. W tych państwach wydano zakaz wjazdu lub zaostrzono kontrole graniczne

Nowy wariant koronawirusa B.1.1.529. Brytyjski minister zdrowia zabiera głos

Ani jeden przypadek nowego wariantu koronawirusa B.1.1.529, nie został wykryty w Wielkiej Brytanii, ale jest wysoce prawdopodobne, że rozprzestrzenił się on już poza kraje, w których go zidentyfikowano - stwierdził w piątek brytyjski minister zdrowia Sajid Javid.

- Jedną z lekcji płynących z tej pandemii jest to, że musimy działać szybko i w jak najwcześniejszym momencie. Zbliżamy się do zimy, a nasz program szczepień przypominających wciąż trwa, więc musimy pozostać ostrożni - wyjaśnił minister zdrowia. Zapowiedział, że rząd nie zawaha się rozszerzyć czerwonej listy podróżnej o kolejne kraje, jeśli zajdzie taka potrzeba.

KE rozważa zakaz lotów

Ograniczenia w Europie i na świecie

WHO zwołuje posiedzenie ekspertów

Naukowcy "głęboko zaniepokojeni" nowym wariantem

Javid wspomniał, że naukowcy są "głęboko zaniepokojeni" nowym wariantem, choć trzeba się więcej na jego temat dowiedzieć. Jak mówił, to, co jest już pewne, to że ma on znaczną liczbę mutacji, "być może dwukrotnie wyższą liczbę mutacji niż widzieliśmy w wariancie Delta".