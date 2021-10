Koronawirus. Nowa odmiana wariantu Delta. "Jest to potencjalnie bardziej zakaźny szczep"

Odmiana AY.4.2, nazywana czasem Delta Plus, została zidentyfikowana po raz pierwszy w lipcu. Ma kilka mutacji w wypustkach, których wirus używa do przenikania do ludzkiego organizmu, przez co prawdopodobnie ma większą zdolność do transmisji.

Koronawirus. Wariant Delta

- Jest to potencjalnie bardziej zakaźny szczep. To niewiele w porównaniu z tym, co widzieliśmy w wariantach Alfa i Delta, które były około 50 do 60 procent bardziej zakaźne. Prawdopodobne, że jest on do 10 procent bardziej zakaźny, więc mówimy o dość subtelnej różnicy, i to jest obecnie w trakcie badań. Na tym etapie powiedziałbym: poczekajmy i zobaczmy, nie wpadajmy w panikę - powiedział Balloux, którego cytuje stacja BBC, ale zastrzegł, że nie można niczego przesądzać.