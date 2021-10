Zbadają, czy antydepresant faktycznie łagodzi przebieg COVID-19

Badanie przeprowadzone w Brazylii na 1497 pacjentach wykazało, że ci, którzy przyjmowali fluwoksaminę, rzadziej ciężko przechodzili COVID-19. Ponadto często nie wymagali hospitalizacji. Lek ten jest selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Stosuje się go najczęściej w leczeniu zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych (OCD) i depresji. Wnioski opublikowano w czasopiśmie medycznym "The Lancet Global Health".

Fluwoksamina w walce z COVID-19. Badania

Wśród pacjentów, którzy otrzymali lek, około 11 procent wymagało hospitalizacji. W przypadku osób przyjmujących placebo wartość ta wynosiła 16 proc. To różnica aż pięciu procent. Zdaniem naukowców potrzebne są dalsze badania, aby sprawdzić, czy ten dość tani lek może być stosowany w leczeniu pacjentów z koronawirusem. "Dziesięciodniowy cykl leczenia fluwoksaminą kosztuje około czterech dolarów" - napisali badacze. Jak zaznaczają, nie jest to lek na COVID-19, ale jeśli może pomóc w zmniejszeniu liczby ciężko chorych, to jest to dobra informacja.