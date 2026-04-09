Świat Po ucieczce wilka z zoo, zamknięto pobliską szkołę. Szuka go 300 osób

Seul, Korea Południowa

Według informacji przekazywanych przez media młody samiec wilka uciekł w środę rano z zoo mieszczącego się w parku rozrywki O-World w południowokoreańskim mieście Daejeon, mieście zamieszkiwanym przez półtora miliona ludzi. Natychmiast rozpoczęto poszukiwania, w które - jak informuje straż pożarna - zaangażowanych jest ponad 300 osób, w tym strażacy, policjanci i żołnierze. Władze miasta opublikowały w mediach społecznościowych zdjęcia zaginionego wilka. Widać na nich zwierzę przechadzające się środkiem drogi.

🚨[주의] 대전오월드 늑대 탈출



대전 오월드 동물원에서 새끼 늑대(2024년생 수컷, 1살) 1마리가 탈출해 수색, 포획 작업을 벌이고 있습니다. 시민들께서는 각별히 안전에유의해주시기 바랍니다. #오월드늑대 #오월드탈출늑대 #오월드늑대탈출 pic.twitter.com/xlKFKKAAuQ — 대전광역시 (@DreamDaejeon) April 8, 2026 Rozwiń

"Wykopał dół w swoim wybiegu i uciekł"

Cytowany przez "Korea Times" przedstawiciel O-World powiedział, że pracownicy parku codziennie przed otwarciem sprawdzają wszystkie miejsca, w których przebywają zwierzęta. Tak też było w środowy poranek, kiedy zdali sobie sprawę, że brakuje jednego wilka. "Po sprawdzeniu kamer monitoringu ustaliliśmy, że wykopał dół w ziemi w swoim wybiegu i uciekł" - przyznał. W związku z tą sytuacją park rozrywki zdecydował o tymczasowym zamknięciu się na odwiedzających.

Według lokalnych władz w czwartek wilk nadal pozostawał na wolności. W związku z powagą sytuacji zdecydowano o zamknięciu jednej ze szkół ze względów bezpieczeństwa.