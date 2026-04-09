Świat

Po ucieczce wilka z zoo, zamknięto pobliską szkołę. Szuka go 300 osób

Poszukiwania wilka, który uciekł z zoo w Korei Południowej
W Daejeon w Korei Południowej trwają zakrojone na szeroką skalę poszukiwania wilka, który uciekł z zoo. Sytuacja jest na tyle poważna, że ze względów bezpieczeństwa zamknięto miejscową szkołę podstawową.

Według informacji przekazywanych przez media młody samiec wilka uciekł w środę rano z zoo mieszczącego się w parku rozrywki O-World w południowokoreańskim mieście Daejeon, mieście zamieszkiwanym przez półtora miliona ludzi. Natychmiast rozpoczęto poszukiwania, w które - jak informuje straż pożarna - zaangażowanych jest ponad 300 osób, w tym strażacy, policjanci i żołnierze. Władze miasta opublikowały w mediach społecznościowych zdjęcia zaginionego wilka. Widać na nich zwierzę przechadzające się środkiem drogi.

"Wykopał dół w swoim wybiegu i uciekł"

Cytowany przez "Korea Times" przedstawiciel O-World powiedział, że pracownicy parku codziennie przed otwarciem sprawdzają wszystkie miejsca, w których przebywają zwierzęta. Tak też było w środowy poranek, kiedy zdali sobie sprawę, że brakuje jednego wilka. "Po sprawdzeniu kamer monitoringu ustaliliśmy, że wykopał dół w ziemi w swoim wybiegu i uciekł" - przyznał. W związku z tą sytuacją park rozrywki zdecydował o tymczasowym zamknięciu się na odwiedzających.

Według lokalnych władz w czwartek wilk nadal pozostawał na wolności. W związku z powagą sytuacji zdecydowano o zamknięciu jednej ze szkół ze względów bezpieczeństwa.

Mocna reakcja na kryzys. Apel prezydenta

Wojsko wstrzymuje ćwiczenia w całym kraju po incydencie na placu zabaw

Źródło: "Guardian", "Korea Times"

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/YONHAP

Czytaj także:
Kiedy zrobi się naprawdę ciepło?
Kiedy nastąpi wybuch wiosny? To pokazują modele
Arleta Unton-Pyziołek
Przymrozek, zimno, mróz, niska temperatura
Bez czapki, szalika i rękawiczek ani rusz. Ostrzeżenia IMGW
Polska
Statek Orion na zdjęciu naukowców Obserwatorium Astronomicznego UW
Orion na tle Drogi Mlecznej. Niezwykłe zdjęcie Polaków
Wiosna, przymrozek
Quirin znad Rosji mocno schłodził Polskę. Najzimniej tam, gdzie nikt się nie spodziewał
Polska
Akcja ratunkowa niedaleko miejscowości Marengo w USA
Wrócił do domu po dramatycznej akcji ratunkowej
Aligator w jednym z domów na Florydzie
Myślał, że to włamywacz. Do jego domu wtargnął aligator
Mróz
Alarmy IMGW w 16 województwach. Miejscami spadnie śnieg
Prognoza
Noc, mróz, przymrozek
Lokalnie pojawią się zimowe opady
Prognoza
Prognozowane opady
Przygotowują się na uderzenie kolejnej burzy. Wydano alerty
Noc, mróz, przymrozek
Nocą ściśnie lekki mróz, w górach spadnie śnieg
Prognoza
Flabelligera sp. z rodziny Flabelligeridae
Znikną, zanim naukowcy zdążą je wszystkie odkryć
Nauka
Martwy delfin w Jarszewku
"Stan ciała nie mógł nam nic powiedzieć o przyczynach śmierci"
Polska
Peanut stracił prawie cały nos
Stracił prawie cały nos. "Byliśmy zdruzgotani"
Chłodno, śnieg, deszcz
Quirin przyniesie jeszcze więcej chłodu. W części Polski spadnie śnieg
Polska
Obszar lasów namorzynowych Hara w Iranie
To może być największa katastrofa ekologiczna od 1990 roku
Ciepły, słoneczny dzień w Londynie, 07.04.2026
Europa podzielona. U nas chłód, na zachodzie 30 stopni
Polska
Zdjęcie powierzchni Księżyca wykonane przez załogę statku Orion
Astronauci wracają do domu. Mają wsparcie z Polski
Nauka
Osuwisko w miejscowości Petacciato we Włoszech
Osuwisko sparaliżowało włoskie wybrzeże
Deszcz ze śniegiem
Lokalnie popada śnieg z deszczem, może zagrzmieć
Prognoza
Earhtset, Ziemia chowająca się za Księżycem
57 lat różnicy, dwa wyjątkowe zdjęcia Ziemi i Księżyca
Przemarsz wilka w promieniach słońca
Wilk przechadza się w promieniach słońca. Zobacz nagranie
Polska
Przymrozki, mróz, zimno, lód
Noc z alarmami IMGW w 11 województwach
Prognoza
Deszcz, noc
Jednym noc przyniesie opady, innym - lekki mróz
Prognoza
Skutki powodzi w Dagestanie
Jedna powódź za drugą. Nie żyje sześć osób
Przebiśniegi, kwiaty, deszcz, wiosna
Wyż będzie się rozpychał coraz bardziej. Czy zrobi się cieplej?
Prognoza
Księżyc zaćmiewający Słońce
"Coś spektakularnego". NASA pokazała zdjęcia Księżyca
dzakarta indonezja - Julius Bramanto shutterstock_1865494456
Czekali na lot, gdy zarwała się część dachu lotniska. Nagranie
Reakcja naukowczyni NASA
W Houston łapali się za głowę. To zobaczyła załoga Oriona
Nauka
Prognozowane opady we wtorek i środę
Deszcz, deszcz ze śniegiem i burze. Gdzie trzeba uważać?
Prognoza
Zniszczony samochód na osiedlu przy ulicy Tatarskiej w Przemyślu
Silny wiatr w Polsce. Tysiące interwencji strażaków
Polska
