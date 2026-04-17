Świat

Szukali go dziewięć dni. Wilk wrócił do zoo

Po dziewięciu dniach poszukiwań koreańskie służby złapały wilka, który uciekł z zoo
Źródło: Daejeon City Corporation/Daejeon O-World/Daejeon City Office/Reuters
Po dziewięciu dniach zakończyły się poszukiwania wilka, który uciekł z zoo w koreańskim mieście Daejeon. W akcji uczestniczyło kilkaset osób. Zwierzę wróciło do ogrodu zoologicznego, gdzie jest poddawane badaniom medycznym.

8 kwietnia koreańskie media informowały o ucieczce wilka z zoo mieszczącego się w parku rozrywki O-World w mieście Daejeon. Natychmiast ruszyły poszukiwania zwierzęcia, w które zaangażowano ponad 300 przedstawicieli różnych służb. Ze względów bezpieczeństwa zamknięto jedną z okolicznych szkół.

Pozostawał nieuchwytny przez dziewięć dni

W trakcie poszukiwań dwuletni wilk o imieniu Neukgu był widziany kilkukrotnie. Dzień po ucieczce zwierzę dostrzeżono na obrazie z kamery termowizyjnej zainstalowanej w dronie, ale gdy służby wymieniały baterie w urządzeniu, straciły go z oczu. W poniedziałek lokalni strażacy poinformowali, że widzieli wilka na górze oddalonej około dwa kilometry od parku rozrywki, ale choć na miejsce wysłano służby, nie udało się go złapać. W sieci pojawiły się zdjęcia pokazujące Neukgu przemieszczającego się ulicami miasta, ale okazały się być wytworem sztucznej inteligencji.

Przełom w poszukiwaniach nastąpił w czwartek, gdy wilka zauważono w pobliżu węzła drogowego znajdującego się około cztery kilometry od zoo. W piątek tuż po północy lokalnego czasu zespół poszukiwawczy pomyślnie złapał zwierzę. Pomógł w tym pistolet ze środkiem uspokajającym, który obsługiwał wykwalifikowany weterynarz.

Źródło: PAP/EPA/DAEJEON METROPOLITAN CITY/HANDOUT

Władze przekazały, że Neukgu został przetransportowany z powrotem do zoo, gdzie jest poddawany badaniom. Doprecyzowały, że wilk jest zdrowy, chociaż weterynarze znaleźli w jego żołądku haczyk wędkarki, który usunęli. Urzędnicy dodali, że zoo, które zostało zamknięte po ucieczce wilka, nie zostanie otwarte jeszcze przez jakiś czas.

W 2018 z zoo w parku rozrywki O-World uciekła ośmioletnia puma o imieniu Porongi. Wówczas poszukiwania nie skończyły się szczęśliwie dla zwierzęcia - z powodu niemożliwości jego schwytania i zagrożenia dla okolicznej ludności zostało ono zabite.

Źródło: Reuters, BBC

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/DAEJEON METROPOLITAN CITY/HANDOUT

Krzysztof Posytek
