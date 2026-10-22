Świat Uwolnili rekina z miejskiego kanału. Wrócił niemal od razu Agnieszka Stradecka |

Służby uwolniły rekina, który utknął w południowokoreańskim mieście Busan Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Zwierzę zauważono w kanale jednego z portów w Busanie w piątek 18 września. Trzymetrowa samica żarłacza ciemnoskórego (Carcharhinus obscurus), która otrzymała imię Bukangi, przyciągnęła wielu obserwatorów - dziennik "The Korea Times" podał, że zobaczył ją ponad milion osób.

Miejski kanał nie jest dobrym siedliskiem dla rekina, dlatego władze miasta podjęły kilka prób jego uratowania. W środę zwierzę zostało wyprowadzone z kanału za pomocą sieci i pływającej platformy. W piątek lokalne media podały jednak, że Bukangi wróciła do kanału.

Rekin Bukangi ponownie wpłynął do kanału w Busanie Źródło zdjęcia: Reuters

Szykują kolejną akcję ratunkową

Według koreańskiej agencji prasowej Yonhap, aby zapobiec powrotowi rekina do kanału, ratownicy zamontowali tam pływającą barierę oraz drugą, dodatkową siatkę ochronną. Już w czwartek rano obserwatorzy zauważyli, że samica wróciła. Zwierzę pływało w przestrzeni między barierą a siatką - najprawdopodobniej udało mu się przepłynąć pod jedną z przeszkód. Obecnie służby przygotowują czwartą akcję, licząc na uratowanie zwierzęcia.

Eksperci przypuszczają, że do powrotu rekina mogły przyciągnąć nietypowo ciepłe prądy morskie i obfitość pożywienia - zwierzęta te często migrują. Długotrwałe przebywanie w kanale miało jednak negatywny wpływ na jego zdrowie. W pewnym momencie obserwatorzy zauważyli, że na pysku rekina pojawiły się rany, a on sam wyglądał, jakby od dłuższego czasu nie jadł. Poważnym zagrożeniem dla tego ciepłolubnego gatunku jest też zbliżająca się zima i spadek temperatury wody.

Maskotka portu

Pojawienie się zwierzęcia przyczyniło się do zwiększenia popularności tej części miasta. Pojawiła się m in. kolekcja pamiątek z wizerunkiem rekina, obejmująca pluszowe maskotki i koszulki. Władze i mieszkańcy Busanu uznali Bukangi za nieoficjalną maskotkę portu, eksperci zwracają jednak uwagę, że pojawienie się ciepłolubnego rekina w tych wodach to niepokojący sygnał. Ocieplanie się mórz zmusza bowiem zwierzęta wód tropikalnych do płynięcia na północ.

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