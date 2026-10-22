Uwolnili rekina z miejskiego kanału. Wrócił niemal od razu
Zwierzę zauważono w kanale jednego z portów w Busanie w piątek 18 września. Trzymetrowa samica żarłacza ciemnoskórego (Carcharhinus obscurus), która otrzymała imię Bukangi, przyciągnęła wielu obserwatorów - dziennik "The Korea Times" podał, że zobaczył ją ponad milion osób.
Miejski kanał nie jest dobrym siedliskiem dla rekina, dlatego władze miasta podjęły kilka prób jego uratowania. W środę zwierzę zostało wyprowadzone z kanału za pomocą sieci i pływającej platformy. W piątek lokalne media podały jednak, że Bukangi wróciła do kanału.
Szykują kolejną akcję ratunkową
Według koreańskiej agencji prasowej Yonhap, aby zapobiec powrotowi rekina do kanału, ratownicy zamontowali tam pływającą barierę oraz drugą, dodatkową siatkę ochronną. Już w czwartek rano obserwatorzy zauważyli, że samica wróciła. Zwierzę pływało w przestrzeni między barierą a siatką - najprawdopodobniej udało mu się przepłynąć pod jedną z przeszkód. Obecnie służby przygotowują czwartą akcję, licząc na uratowanie zwierzęcia.
Eksperci przypuszczają, że do powrotu rekina mogły przyciągnąć nietypowo ciepłe prądy morskie i obfitość pożywienia - zwierzęta te często migrują. Długotrwałe przebywanie w kanale miało jednak negatywny wpływ na jego zdrowie. W pewnym momencie obserwatorzy zauważyli, że na pysku rekina pojawiły się rany, a on sam wyglądał, jakby od dłuższego czasu nie jadł. Poważnym zagrożeniem dla tego ciepłolubnego gatunku jest też zbliżająca się zima i spadek temperatury wody.
Maskotka portu
Pojawienie się zwierzęcia przyczyniło się do zwiększenia popularności tej części miasta. Pojawiła się m in. kolekcja pamiątek z wizerunkiem rekina, obejmująca pluszowe maskotki i koszulki. Władze i mieszkańcy Busanu uznali Bukangi za nieoficjalną maskotkę portu, eksperci zwracają jednak uwagę, że pojawienie się ciepłolubnego rekina w tych wodach to niepokojący sygnał. Ocieplanie się mórz zmusza bowiem zwierzęta wód tropikalnych do płynięcia na północ.
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