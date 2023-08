Fala upałów zakłóca zlot skautów. Pomocy potrzebowały już setki nastolatków

W mieście Saemangeum w Korei Południowej od wtorku trwa 25. międzynarodowy zlot skautowy (25. Światowe Jamboree Skautowe) organizowany co cztery lata przez Światową Organizację Ruchu Skautowego. W imprezie, która potrwa do 12 sierpnia, bierze udział łącznie ponad 40 tys. uczestników ze 155 państw świata, głównie w wieku 14-18 lat.

Upały w Korei Południowej

Minister Hyun-sook poinformowała z kolei, że we współpracy z wojskiem organizowane są dodatkowe miejsca zacienione oraz elementy wyposażenia osobistego, takie jak czapki, kremy do opalania i okłady z lodem. Przekazała, że na cel poprawy sytuacji na zlocie przeznaczono już 6,9 mld koreańskich wonów, czyli równowartość około 21 mln zł. Ponadto organizatorzy wydarzenia wstrzymali m.in. aktywności wymagające dużego wysiłku fizycznego, a na miejsce sprowadzono dodatkowy personel sprzątający - zwiększy się z 70 do 542 osób.

Zlot skautów w Korei Południowej

Mimo to sytuacja na zlocie stała się powodem do obaw ze strony rodziców biorących w nim udział dzieci. Jak odnotowuje CNN, w mediach społecznościowych pojawiły się komentarze z apelami o odwołanie całej imprezy z powodu wysokich temperatur. Pojawiły się również zarzuty dotyczące rzekomych braków w dostępie do żywności czy miejsc do spania oraz złych warunków sanitarnych.