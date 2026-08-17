Świat Lawina błotna zeszła na blok mieszkalny. Rekordowe ulewy Krzysztof Posytek |

Po ulewach w Korei Południowej osuwisko zeszło na budynek mieszkalny Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Świętowanie trzydniowego długiego weekendu z okazji Dnia Wyzwolenia w Korei Południowej zakłóciły ulewy. W mieście Geoje na południu kraju w poniedziałek rano w godzinę spadło aż 124,5 litra na metr kwadratowy - to najwięcej od momentu rozpoczęcia pomiarów w 1972 roku. W trzy dni spadło tam ponad 800 litrów deszczu, co stanowi blisko 90 procent letniej normy.

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Powodzie i osuwiska w Korei. Jest ofiara śmiertelna

Tak ogromne opady w krótkim czasie doprowadziły do powodzi i lawin błotnych. Jak podała w poniedziałek agencja Yonhap, w Geoje co najmniej jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne, gdy ziemia osunęła się na budynek mieszkalny, zasypując parter. Strażacy wydobyli poszkodowanych z błota, ale jeden z nich zmarł po przewiezieniu do szpitala.

Po ulewach w Korei Południowej osuwisko zeszło na budynek mieszkalny Źródło zdjęcia: Reuters

W trzech miastach i powiatach najbardziej dotkniętych przez niebezpieczną pogodę władze ewakuowały ponad 100 osób, a wiele z nich wciąż przebywa w schroniskach. Władze centralne uruchomiły sztab kryzysowy I stopnia, a rząd zaapelował do policji i straży pożarnej o podjęcie wszelkich możliwych działań na rzecz ratowania mieszkańców odciętych od świata przez wodę.

Ulewy i osuwiska były groźne nie tylko dla mieszkańców, lecz także dla infrastruktury. Powołując się na informacje przekazane przez władze, agencja informacyjna Reuters podała, że rzeki występujące z brzegów zalewały drogi, niszczyły nawierzchnie ulic oraz uszkadzały placówki edukacyjne. Ponad dwa tysiące gospodarstw straciło dostęp do prądu.