Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Rekin utknął w kanale portowym. Przyciągnął setki tysięcy osób

|
Tłumy obserwujące rekina w Busan
Rekin Bukangi w kanale, Busan, Korea Południowa
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Nietypowy gość pojawił się w jednym z kanałów portowych w mieście Busan w Korei Południowej. Rekin mierzący około 3,5 metra od kilkunastu dni nie może wydostać się na otwarte wody, a jego obecność wywołała w Korei Południowej prawdziwą sensację.

Rekin został zauważony 18 września w wąskim kanale znajdującym się w dzielnicy portowej Buk-hang w Busanie. Mimo upływu kolejnych dni zwierzę nie zdołało samodzielnie odnaleźć drogi prowadzącej z powrotem do oceanu. Od tamtego momentu błąka się po kanale i przyciąga uwagę zarówno mieszkańców, jak i turystów.

>>>CZYTAJ TEŻ: Martwy wieloryb na plaży. Przyciągnął ze sobą śmiertelne zagrożenie

Rekin stał się lokalnym celebrytą

Popularność rekina - który według doniesień jest żarłaczem miedzianym (Carcharhinus brachyurus.) - osiągnęła skalę, jakiej trudno było się spodziewać. Władze miasta szacują, że w ciągu około dwóch tygodni Bukangi przyciągnął 607 tysięcy odwiedzających. Odkąd pojawił się w Busanie, stał się żywą atrakcją. - Naprawdę ma w sobie coś z gwiazdy. Pojawia się co 5-10 minut - powiedział w koreańskim radiu CBS burmistrz Pusanu Chun Jae-soo. - Jest taki piękny - dodał.

We wtorek władze Busanu ogłosiły Bukangiego honorowym ambasadorem do spraw public relations miasta. Decyzję poprzedziła ankieta opublikowana na oficjalnym koncie miasta na Instagramie. Aż 91 procent osób głosujących poparło pomysł nadania rekinowi tej reprezentacyjnej funkcji.

>>>CZYTAJ TEŻ: Pasożyty każą im iść do wody. Jak to robią

Musi wrócić do domu

Choć ludzie się do niego przywiązali, rekin nie może zostać mieszkańcem kanału w Busanie. Buk-hang nie jest jego naturalnym środowiskiem, a ciągłe szukanie wyjścia na otwartą wodę dla samego Bukangiego jest wyjątkowo stresujące.

We wtorek do działań mających na celu wyprowadzenie rekina z Busanu zaangażowano między innymi straż przybrzeżną oraz inne służby dysponujące jednostkami pływającymi. Plan zakładał wykorzystanie strumieni wody. Statki miały ustawić się za rekinem i za ich pomocą delikatnie kierować go w stronę otwartego morza. Zwierzę nie zamierzało jednak współpracować. Jak wynika z nagrań opublikowanych przez Yonhap News TV, Bukangi odpływał od kierowanych w jego stronę strumieni.

Pierwsza próba zakończyła się więc niepowodzeniem. Według dziennika "Chosun Daily" władze przygotowują kolejną akcję. W piątek mają zostać wykorzystane sieci.

Skąd się wizał?

Ekolodzy alarmują, że na pojawienie się rekina w kanale w Busanie wpłynął wzrost temperatury wód morskich. Cytowany przez "The Korea Times" Choi Youn, emerytowany profesor biologii morskiej na Uniwersytecie Narodowym Kunsan, wyjaśnił, że w związku z ociepleniem ryby stanowiące pożywienie rekinów migrują na północ. To skłania drapieżniki do podążania za nimi.

Źródło: Reuters, The Guardian
Udostępnij:
Tagi:
rekinyKorea Południowa
Czytaj także:
Prognozowane opady nad departamentami Gard i Herault w czwartek rano
Tramwaje stanęły w wodach powodziowych. Najgorsze jeszcze nie nadeszło
Świat
Jezioro Gurudongmar w Himalajach
Są pomijane, a mogą pełnić kluczową rolę dla klimatu
Świat
Deszczowa aura we wtorek 29 września w Tokio
Rekordowy wrzesień. Takiej serii nie zanotowano od ponad wieku
Świat
Droga zalana przez opady związane z burzą Polo, Guaymas w Meksyku
Zniknął, ale wciąż niesie zagrożenie dla milionów ludzi
Świat
Zalane ulice Bangkoku, stolicy Tajlandii
Ponad 300 litrów deszczu w trzy dni. Paraliż na lotnisku
Świat
Dzwonnik nagoszyi (Procnias nudicollis)
Te ptaki są głośne jak młot pneumatyczny
Ciekawostki
Skorek pospolity, Forficula auricularia
Pasożyty każą im iść do wody. Jak to robią
Nauka
Niedziela chłodna, ale słoneczna
Babie lato w pełni. Nadciągają jednak ciemne chmury
Prognoza
Ulewa w Barcelonie
Załamanie pogody w Europie Zachodniej. Barcelona już zalana
Świat
Rozkwitła pustynia Atakama
Atakama zmieniła się nie do poznania. Pod wpływem obfitych opadów
Świat
Nor'easter w USA
Nagrywał skutki podtopień przy domu, gdy w obiektywie pojawił się rekin
Świat
Dzik (Sus scrofa) w okolicach Mafry w Portugalii
Motocyklista jechał nieoświetloną drogą, wbiegł w niego dzik
Świat
Ogniste tornado w hrabstwie Volusia na Florydzie
Zawirowało ogniste tornado. Zobacz nagranie
Świat
Martwy wieloryb wyrzucony na plażę w australijskim Perth
Martwy wieloryb na plaży. Przyciągnął ze sobą śmiertelne zagrożenie
Świat
Przed i po erupcji wulkanu Anak Krakatau w Indonezji
Wyspa zmieniła kształt. Widać to z kosmosu
Świat
Starship na orbicie
Miała trwać 10 godzin, skończyła się dużo wcześniej. Historyczna misja SpaceX
Nauka
Ćma bogong (Agrotis infusa)
Ćmy bogong szturmują domy. Tak dużo nie było ich prawie od dekady
Świat
shutterstock_2410063629
Dni będą ciepłe, ale noce - prawdziwie jesienne
Prognoza
Nepalscy ratownicy poszukują osób porwanych przez lawinę
Zabici i zaginieni po zejściu lawiny
Świat
Młode wilki próbują dostać się do wody
Młode wilki szukały wody. Jeden zjadł błoto
Polska
Przedłuża się zamknięcie lotniska w Katanii
Lotnisko w Katanii wciąż zamknięte. Polskie MSZ ostrzega podróżnych
Świat
Ulewy doprowadziły w Bangkoku do rozległych powodzi
80 tysięcy ludzi uwięzionych w domach. "Nawet nie wiem, jak przetrwamy"
Świat
Nor'easter odsłonił wrak statku z XIX wieku
Zniknął prawie 150 lat temu. Odsłoniły go burzowe fale
Świat
Upalna sobota 26 września na południu Hiszpanii
Hiszpania. Tak gorąco tak późno nie było tu nigdy wcześniej
Świat
Piramida Carstensza (Puncak Jaya), szczyt w pasmie Sudirman na Nowej Gwinei
Znika prastary, tropikalny lodowiec. "Głęboka niesprawiedliwość"
Nauka
Droga stanowa NC12 zniszczona podczas wrześniowego nor'eastera
Woda porwała jedyną drogę na wyspę. Ludzi ewakuowano promami
Świat
Powodzie w indyjskim stanie Uttar Pradesh
Nadciągnęła ulewa, zginęło 56 osób. "Nie zapewniono nam jedzenia ani wody"
Świat
Ludzie uciekają na dachy po powodzi w dystrykcie Chitwan
Woda wdzierała się do domów, ludzie uciekali na dachy
Świat
Zabezpieczenia na plaży w stanie Kalifornia Dolna Południowa przed nadejściem huraganu Polo
Żywioł coraz bliżej. "Należy jak najszybciej zakończyć przygotowania"
Świat
Pogoda na 16 dni: zaczynamy lato po lecie
Pogoda na 16 dni
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom