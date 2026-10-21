Przez miesiąc był celebrytą. Służby uwolniły rekina
18 września w wąskim kanale znajdującym się w dzielnicy portowej Buk-hang w mieście Busan zauważono rekina. Bukangi, bo takie zyskał imię, stał się ogromną atrakcją turystyczną - władze miasta szacują, że przez miesiąc przyciągnął ponad 1,6 miliona odwiedzających.
Rekin nie mógł zostać w kanale
Od początku było jednak wiadomo, że Bukangi - zidentyfikowany przez Naukowy Instytut Nauk o Rybołówstwie Korei Południowej jako trzymetrowa samica żarłacza ciemnoskórego (Carcharhinus obscurus) - nie może pozostać w Busan. Jak przekazuje agencja informacyjna Reuters, powołując się na władze Busan, rekin nie przyjmował pokarmu, a spadająca temperatura mogłaby negatywnie wpłynąć na jego zdrowie. Ponadto zwierzę odniosło drobne obrażenia płetwy i pyska.
Służby podjęły dwie próby uwolnienia drapieżnika, 29 września i 2 października, ale obie zakończyły się niepowodzeniem. Władze miały nadzieję, że Bukangi sam wypłynie na pełne morze, ale tak się nie stało.
Trzecia próba zakończyła się sukcesem
W środę służby spróbowały pomóc rekinowi po raz trzeci - tym razem z sukcesem. Zespół ratunkowy wykorzystał w tym celu sieć przymocowaną do płaskiej pływającej platformy, kierując zwierzę w stronę mostu Marina. Operacja rozpoczęła się tego dnia około godziny 10 czasu lokalnego.
Około godziny 18 rekin został zauważony w pobliżu jednego z nabrzeży. Choć Bukangi opuścił kanał, to jak zaznaczyła agencja informacyjna Yonhap, wody w pobliżu przystani nie są uważane za pełne morze. Władze Busan mają nadzieję, że zwierzę ostatecznie wypłynie na otwarte wody.
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