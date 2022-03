Pożary w Korei Południowej. Ewakuowano ponad sześć tysięcy osób, spłonęło 159 domów

Tysiące strażaków, żołnierzy i pracowników służb publicznych walczy z pożarem, który wybuchł na wschodnim wybrzeżu Korei Południowej. Ogień zniszczył co najmniej 159 domów i zmusił do ewakuacji ponad sześć tysięcy osób.

Pożar wybuchł w piątek rano w nadmorskiej miejscowości Uljin-gun, położonej we wschodniej części Korei Południowej. Ogień strawił obszar o łącznej powierzchni ponad sześciu tysięcy hektarów w pobliskim mieście Samcheok i zniszczył co najmniej 159 domów oraz 46 innych budynków - podała agencja prasowa Associated Press. Ponad 6200 osób musiało się ewakuować. Walkę z żywiołem utrudnia silny wiatr.