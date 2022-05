150 hektarów lasów w ogniu. Ewakuowano setki mieszkańców

Pożar wybuchł we wtorek rano na wzgórzu w rejonie miasta Miryang w prowincji Gyeongsang Południowy. To około 280 kilometrów na południowy wschód od stolicy Korei Południowej, Seulu. Po południu lokalnego czasu służby informowały, że pożar szybko się rozprzestrzenia. Sprzyjały temu suche warunki pogodowe połączone z silnym wiatrem. Do akcji gaśniczej zadysponowano 1500 strażaków i 42 śmigłowce.