Parking zmienił się w śmiertelną pułapkę. Siedem osób utonęło

Tajfun Hinnamnor dotarł w tym tygodniu do wybrzeża Korei Południowej. Przyniósł ze sobą tak silne ulewy, że jeden z podziemnych parkingów w mieście Pohang zmienił się w śmiertelną pułapkę. Utonęło w nim siedem osób.

Grupa osób zeszła do parkingu w mieście Pohang, by przejechać samochodami w bezpieczniejsze miejsca. W tym czasie do pomieszczenia gwałtownie spłynęła woda powodziowa. Według informacji przekazanych przez ratowników, których wysłano na miejsce zdarzenia, jej poziom sięgał kilku metrów. W środku znajdowało się dziewięć osób, udało się uratować tylko dwie. Przeżyły tylko dlatego, że przez około 12 godzin trzymały się rur sufitowych.