Świat Korea Południowa. Padł historyczny rekord gorąca. Czwarty dzień z rzędu Agnieszka Stradecka |

Upalna sobota na południowokoreańskich plażach Źródło wideo: PAP/EPA/YONHAP Źródło zdj. gł.: YNA

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Jak podała Koreańska Administracja Meteorologiczna (KMA), w mieście Yangsan temperatura w niedzielę sięgnęła 42,5 stopnia Celsjusza. To najwyższa wartość w historii obserwacji meteorologicznych, które w Korei Południowej oficjalnie prowadzone są od 1904 roku.

Historyczny rekord padł tuż przed godz. 13.30 czasu lokalnego. Jak podał portal "The Korea Times", to czwarty z rzędu dzień, gdy w Yangsan bity jest rekord wszech czasów. Od środy maksymalne wartości na termometrach codziennie szybują wyżej. Według prognoz w nadchodzącym tygodniu skwar ma utrzymywać się nad krajem. Meteorolodzy ostrzegli także przed tropikalnymi nocami.

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Mieszkańcy uciekają przed skwarem

W niedzielę ostrzeżenia przed upałem wydano dla większości zamieszkałych obszarów Korei Płd. W miastach, gdzie obowiązuje najwyższy stopień alertu, władze zaapelowały do mieszkańców, by wstrzymali się od "wszelkich aktywności na zewnątrz, w tym pracy i sportu, na ile to możliwe". Ludzie masowo szukają ochłody na plażach, w parkach wodnych i klimatyzowanych centrach handlowych.

Jak przekazała KMA, średnia roczna liczba dni z temperaturą co najmniej 33 stopni Celsjusza wzrosła w kraju z ośmiu w latach 70. do 19 w ostatnich pięciu latach. W związku z wysokimi temperaturami od połowy maja do końca lipca oficjalnie potwierdzono 13 zgonów, a ponad 1800 osób doznało udaru cieplnego lub przegrzania organizmu.

Upalny dzień na plaży w Gangneung w Korei Południowej Źródło zdjęcia: PAP/EPA/YONHAP