Prognozowana temperatura w Korei Południowej Źródło: ventusky.com

Piątek 26 grudnia w Korei Południowej okazał się obecnie najzimniejszym dniem w sezonie. Na szczycie Hyangnobong termometry pokazały nawet -21,3 st. C, a temperatura odczuwalna wyniosła -35,3 st. C - podała Koreańska Administracja Meteorologiczna (KMA). Kilkunastostopniowy mróz odnotowano także w stolicy kraju, Seulu. Temperatura powietrza spadła tam do -11 st. C, a odczuwalna wyniosła -20 st. C.

Alarmy przed zimnem

Jak donosi koreańska agencja informacyjna Yonhap, z powodu znacznego ochłodzenia i fali mrozu wydano ostrzeżenia dla większości regionów Korei Południowej. Alarmy obowiązują między innymi w północnej części prowincji Gyeonggi oraz prowincji Gangwon położonej na wschodzie kraju. Mróz ma panować także w ciągu dnia. Synoptycy prognozują temperaturę od -7 do 4 stopni Celsjusza.

Według prognoz fala zimna ma utrzymać się do sobotniego poranka. W prowincjach Jeolla Południowa i Jolla Północna oraz części wyspy Jeju prognozowane są deszczu oraz śniegu.

Mróz w Korei Południowej Źródło: PAP/EPA/YONHAP