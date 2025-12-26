Logo TVN24
Świat

Korea Południowa. Najzimniejszy dzień sezonu. Chwycił kilkunastopniowy mróz

Mróz w Korei Południowej
Prognozowana temperatura w Korei Południowej
Źródło: ventusky.com
Kilkunastostopniowy mróz nawiedził Koreę Południową. W piątek temperatura w najzimniejszym miejscu spadła poniżej -20 stopni Celsjusza. Fala zimna objęła większość kraju, w tym stolicę - Seul.

Piątek 26 grudnia w Korei Południowej okazał się obecnie najzimniejszym dniem w sezonie. Na szczycie Hyangnobong termometry pokazały nawet -21,3 st. C, a temperatura odczuwalna wyniosła -35,3 st. C - podała Koreańska Administracja Meteorologiczna (KMA). Kilkunastostopniowy mróz odnotowano także w stolicy kraju, Seulu. Temperatura powietrza spadła tam do -11 st. C, a odczuwalna wyniosła -20 st. C.

Alarmy przed zimnem

Jak donosi koreańska agencja informacyjna Yonhap, z powodu znacznego ochłodzenia i fali mrozu wydano ostrzeżenia dla większości regionów Korei Południowej. Alarmy obowiązują między innymi w północnej części prowincji Gyeonggi oraz prowincji Gangwon położonej na wschodzie kraju. Mróz ma panować także w ciągu dnia. Synoptycy prognozują temperaturę od -7 do 4 stopni Celsjusza.

Według prognoz fala zimna ma utrzymać się do sobotniego poranka. W prowincjach Jeolla Południowa i Jolla Północna oraz części wyspy Jeju prognozowane są deszczu oraz śniegu.

Mróz w Korei Południowej
Mróz w Korei Południowej
Źródło: PAP/EPA/YONHAP

Autorka/Autor: fw/dd

Źródło: Yonhap News Agency

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/YONHAP

