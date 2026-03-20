Świat

"Kopuła ciepła" nad krajem. Ponad 40 stopni na koniec zimy

Letnie temperatury na plaży Manhattan w Los Angeles, 17.03.2026
Upalna aura w Los Angeles w marcu
Źródło: Reuters
Fala upałów trwa w części Stanach Zjednoczonych. W czwartek na jednej ze stacji zmierzono 43,3 stopnia Celsjusza - tak wysokiej wartości jeszcze nigdy nie zaobserwowano w marcu w tym kraju. Naukowcy alarmują, że tak wczesne fale upałów stanowią poważne zagrożenie i są związane ze zmianami klimatu.

Od początku tygodnia nad południowo-zachodnimi Stanami Zjednoczonymi panuje fala upałów. Jak wyjaśniała Narodowa Służba Pogodowa (NWS), niezwykłe warunki związane są z "kopułą ciepła" - ogromnym ośrodkiem wysokiego ciśnienia, który utrzymuje się nad regionem.

"Niektóre miejsca położone z dala od wybrzeża mają pobić miesięczne rekordy dla marca, a nawet dla kwietnia" - prognozowało w niedzielę biuro meteorologiczne w kalifornijskim San Diego.

Ponad 40 stopni zimą

Ostrzeżenia przed ekstremalnym gorącem są w mocy w południowej Kalifornii, części Nevady i większości Arizony. Służby przypominały o odpowiednim nawadnianiu się, używaniu kremów z filtrem i unikaniu przebywania na świeżym powietrzu w najcieplejszych momentach dnia. Apelowano również o zadbanie o członków rodziny i znajomych, którzy nie mają w domu klimatyzacji.

Lokalne media podały, że w czwartek - kiedy na półkuli północnej wciąż panowała astronomiczna zima - mógł zostać pobity rekord marcowej temperatury maksymalnej dla Stanów Zjednoczonych. W okolicach miejscowości Martinez Lake w stanie Arizona termometry wskazały 43,3 stopnia Celsjusza - w marcu jeszcze nigdy nie zanotowano tak wysokiej wartości. Jednak, jak zauważa stacja CNN, temperatura została zmierzona na tymczasowej stacji meteorologicznej, dlatego zanim rekord zostanie oficjalnie uznany, odpowiednie służby muszą go potwierdzić.

Ponad 40 st. C zanotowano w czwartek także w Kalifornii, na stacjach w Thermal i Indio. Jak wynika z prognoz NWS, ekstremalne gorąco ma utrzymywać się nad regionem co najmniej do soboty. W weekend wartości mogą być o nawet 17 stopni wyższe niż zazwyczaj w drugiej połowie marca.

Praktycznie niemożliwa bez zmian klimatu

Organizacja pozarządowa World Weather Attribution (WWA) opublikowała w piątek raport dotyczący związku między rekordową falą upałów w USA a zmianami klimatycznymi. Z wyliczeń naukowców wynika, że powstanie takiej "kopuły ciepła" byłoby praktycznie niemożliwe w świecie przed zmianami klimatycznymi.

Badacze podkreślili, że tak wczesna fala gorąca jest niebezpieczna nie tylko dla zdrowia. W wielu regionach wysokie temperatury mogą przyspieszyć topnienie pokrywy śnieżnej. Jest to szczególnie niebezpieczne w górach Kolorado, gdzie opady były w tym sezonie szczątkowe. Wczesna utrata pokrywy śnieżnej może doprowadzić do poważnych problemów z dostępnością wody latem.

Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka

Źródło: CNN, WWA

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/CHRIS TORRES

USAKaliforniaZmiany klimatu
Czytaj także:
Śnieg, deszcz ze śniegiem, noc
Nocą miejscami możliwy jest deszcz ze śniegiem
Prognoza
Opady śniegu na Teneryfie po przejściu burzy Therese
Burza na Wyspach Kanaryjskich. Sypnęło śniegiem
Świat
Deszcz, deszczowo, wiosna
Zmiana pogody. W prognozach widać obfity deszcz
Prognoza
Wiosna, kwiaty
Mamy astronomiczną wiosnę
Mokry śnieg
Śnieg, mgły i mróz. Alarmy w 14 województwach
Prognoza
Cyklon
"Nie sądzę, żeby na jakimkolwiek drzewie pozostał choć jeden liść"
Świat
Jak odróżnić alergię od przeziębienia?
Quiz na pierwszy dzień wiosny
TVN24
Misja Proba-3 - wizualizacja
"IT'S ALIVE! Zadzwonił do domu". Wielka radość polskich badaczy
Nauka
Chmury, deszcz
Front nad Polską. Gdzie będzie padać
Prognoza
Przymrozki
Przymrozki. Ostrzeżenia IMGW w dziewięciu województwach
Prognoza
Deszcz, wiosna, bazie, wierzba
To będzie pochmurny dzień, lokalnie spadnie deszcz
Prognoza
Żubry przechodziły przez drogę na Podlasiu
"Takie stado zawsze robi wrażenie". Nagranie
Polska
Górski krajobraz w Parku Narodowym Torres del Paine (Chile)
Turysta z Polski musi zapłacić 60 tysięcy złotych kary
Świat
Przymrozki noc
Noc pod znakiem chmur i opadów, miejscami na minusie
Prognoza
Potężny cyklon Narelle na zdjęciach satelitarnych
Ponad 300 kilometrów na godzinę. Potężny cyklon coraz bliżej lądu
Świat
opos
Wybierał maskotkę na lotnisku. Nagle oczy jednej z nich zaczęły się poruszać
Świat
Deszcz, chłodno, parasol
Wyż przegra z niżami. Przed nami zmiana w pogodzie
Prognoza
epa12831002_2
Samolot specjalny wysłany na Bliski Wschód po psy i koty
Świat
Powódź w Malawi
Cztery dni ulew i kilkanaście ofiar śmiertelnych
Świat
W pogodzie będzie sporo się działo - w prognozach widać między innymi śnieg
Przed nami powtórka z zimy. A co z Wielkanocą?
Arleta Unton-Pyziołek
Upały w Kalifornii. Surferzy szukają ochłodzenia w oceanie
Jest zima, a na termometrach ponad 40 stopni. Ten upał zapisuje się w historii
Świat
Burze w Pakistanie
Lało i wiało tak, że runął mur. Załamanie pogody w metropolii
Świat
Tarantula
Amerykanie muszą pilnie poznać swoje pajęczaki
Nauka
Mgła, poranek
Przymrozki i mgły. Ostrzeżenia IMGW nadal w mocy
Prognoza
Pochmurne niebo w marcu
W części kraju będzie się chmurzyć. A ile pokażą termometry?
Prognoza
Szop pracz na drzewie
Utknął kilka metrów nad ziemią, na głowie miał słoik
Katastrofa kolejki linowej w Engelbergu
Tragiczny wypadek w Alpach. Urwała się gondola kolejki
Świat
Noc, mgła, jesień
Nocą miejscami chwyci mróz
Prognoza
Norwegia, pożar
Ogień blisko domów, setki osób ewakuowanych
Świat
kropki2
"Po raz pierwszy badałam obiekt, którego istnienia nie rozumiemy"
Nauka
