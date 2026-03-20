"Kopuła ciepła" nad krajem. Ponad 40 stopni na koniec zimy

Upalna aura w Los Angeles w marcu Źródło: Reuters

Od początku tygodnia nad południowo-zachodnimi Stanami Zjednoczonymi panuje fala upałów. Jak wyjaśniała Narodowa Służba Pogodowa (NWS), niezwykłe warunki związane są z "kopułą ciepła" - ogromnym ośrodkiem wysokiego ciśnienia, który utrzymuje się nad regionem.

"Niektóre miejsca położone z dala od wybrzeża mają pobić miesięczne rekordy dla marca, a nawet dla kwietnia" - prognozowało w niedzielę biuro meteorologiczne w kalifornijskim San Diego.

How unusual is this heat? Some inland areas will be breaking temperature records for the month of March (and even a couple spots could for the month of April 🫣). pic.twitter.com/mnve4IJPDa — NWS San Diego (@NWSSanDiego) March 15, 2026

Ponad 40 stopni zimą

Ostrzeżenia przed ekstremalnym gorącem są w mocy w południowej Kalifornii, części Nevady i większości Arizony. Służby przypominały o odpowiednim nawadnianiu się, używaniu kremów z filtrem i unikaniu przebywania na świeżym powietrzu w najcieplejszych momentach dnia. Apelowano również o zadbanie o członków rodziny i znajomych, którzy nie mają w domu klimatyzacji.

Lokalne media podały, że w czwartek - kiedy na półkuli północnej wciąż panowała astronomiczna zima - mógł zostać pobity rekord marcowej temperatury maksymalnej dla Stanów Zjednoczonych. W okolicach miejscowości Martinez Lake w stanie Arizona termometry wskazały 43,3 stopnia Celsjusza - w marcu jeszcze nigdy nie zanotowano tak wysokiej wartości. Jednak, jak zauważa stacja CNN, temperatura została zmierzona na tymczasowej stacji meteorologicznej, dlatego zanim rekord zostanie oficjalnie uznany, odpowiednie służby muszą go potwierdzić.

Ponad 40 st. C zanotowano w czwartek także w Kalifornii, na stacjach w Thermal i Indio. Jak wynika z prognoz NWS, ekstremalne gorąco ma utrzymywać się nad regionem co najmniej do soboty. W weekend wartości mogą być o nawet 17 stopni wyższe niż zazwyczaj w drugiej połowie marca.

Praktycznie niemożliwa bez zmian klimatu

Organizacja pozarządowa World Weather Attribution (WWA) opublikowała w piątek raport dotyczący związku między rekordową falą upałów w USA a zmianami klimatycznymi. Z wyliczeń naukowców wynika, że powstanie takiej "kopuły ciepła" byłoby praktycznie niemożliwe w świecie przed zmianami klimatycznymi.

Badacze podkreślili, że tak wczesna fala gorąca jest niebezpieczna nie tylko dla zdrowia. W wielu regionach wysokie temperatury mogą przyspieszyć topnienie pokrywy śnieżnej. Jest to szczególnie niebezpieczne w górach Kolorado, gdzie opady były w tym sezonie szczątkowe. Wczesna utrata pokrywy śnieżnej może doprowadzić do poważnych problemów z dostępnością wody latem.