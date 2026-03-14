Kona uderzyła w Hawaje. Służby ratowały ludzi z rwącej wody

Kona pustoszy Hawaje Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do Hawajów dotarła burza Kona, charakterystyczne dla archipelagu zjawisko pogodowe, które powstaje zimą, gdy układ niskiego ciśnienia przynosi wilgotny wiatr z kierunku zachodniego, zamiast typowych pasatów wiejących ze wschodu. Zjawisko to często powoduje intensywne opady, silny wiatr i gwałtowne burze. Tym razem żywioł doprowadził do lokalnych powodzi.

W piątek w Honolulu na wyspie O'ahu intensywne opady deszczu i błoto utrudniły czterem osobom wydostanie się z rejonu, w którym łączą się dwa strumienie - Manoa i Palolo. Ludzie zostali uwięzieni, a poziom wody bardzo szybko się podnosił. Strażacy, przy użyciu drabiny, pomogli im wspiąć się na bezpieczny teren.

Służby ratowały ludzi Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Krótko po tej akcji służby otrzymały kolejne zgłoszenie - pod jednym z mostów znajdowało się kilka osób, które schroniły się pod filarami konstrukcji, gdy poziom wody zaczął gwałtownie rosnąć. Ratownicy najpierw wynieśli na bezpieczne miejsce psa, a następnie jego właściciela i pozostałych ludzi. Część z nich wymagała przetransportowania do szpitala.

Służby reagowały nie tylko na wezwania związane z wodą. W dzielnicy Chinatown ratownicy znaleźli kilka nieprzytomnych osób na przystanku autobusowym, narażonych na działanie deszczu i wiatru. U wszystkich stwierdzono objawy hipotermii.

Burza Kona na Hawajach. Mieszkańcy potrzebowali pomocy Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Stan wyjątkowy, miejscami może spaść nawet 60 centymetrów śniegu

Na obszarze Hawajów ogłoszono stan wyjątkowy. Prognozy wskazują, że burza Kona będzie oddziaływać na wyspy przez cały weekend. Meteorolodzy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu, które mogą doprowadzać do lokalnych powodzi, osuwisk ziemi i lawin błotnych. Do tej pory w niektórych miejscach na wyspach spadło już ponad 300 l/mkw. deszczu w ciągu trzech dni.

Na wyższych obszarach prognozowane są także bardzo silne podmuchy wiatru, wiejącego z prędkością nawet do 128 kilometrów na godzinę. Szczególnie nietypowa pogoda panuje w najwyżej położonych częściach archipelagu. Na szczytach Wielkiej Wyspy, w tym na Mauna Kea - najwyższym wulkanie archipelagu Hawajów, może spaść 30-60 centymetrów śniegu, czemu towarzyszyć będą zamiecie i ograniczona widzialność.

Synoptycy ostrzegają również przed burzami mogącymi tworzyć trąby wodne. Służby apelują do mieszkańców, by w najbliższych dniach pozostali w domach i unikali zbędnych podróży.