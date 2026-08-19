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Świat

W Portugalii znaleziono nowe stanowisko komara tygrysiego

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Komar tygrysi
Komary zabijają więcej ludzi niż wojny. Naukowcy sięgają po sztuczną inteligencję
Źródło wideo: Remigiusz Skierski/Fakty o Świecie TVN24 BiS
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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W kolejnym miejscu na północy Portugalii potwierdzono obecność komara tygrysiego, gatunku mogącego przenosić poważne choroby. Lokalne służby sanitarne uspokajają jednak, że przebadane osobniki nie stanowią zagrożenia epidemiologicznego.

Obecność komara tygrysiego (Aedes albopictus) stwierdzono w mieście Guimaraes w dystrykcie Braga. Choć owad może przenosić dengę, czikungunię czy zikę, portugalskie służby informują, że u schwytanych osobników nie ma mikroorganizmów wywołujących te choroby tropikalne. Władze Guimaraes, wraz ze służbami sanitarnymi, zaapelowały do mieszkańców o eliminację wolno stojących pojemników z wodą - ich obecność daje komarom tygrysim warunki odpowiednie do rozmnażania się.

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Ciekawostki

To "niepokojące"

Przypuszcza się, że komar tygrysi przybył z Bragi, gdzie po raz pierwszy zaobserwowano go jesienią 2025 roku. Biolodzy i wirusolodzy z Generalnej Dyrekcji Zdrowia (DGS), agendy portugalskiego rządu, uważają, że pojawienie się Aedes albopictus w Bradze i Guimaraes powinno niepokoić. Podkreślają, że to sytuacja bezprecedensowa, ponieważ na terenie kontynentalnej Portugalii komary tego gatunku były dotychczas obserwowane stosunkowo rzadko. W ostatnich latach ich obecność odnotowywano jedynie w popularnym wśród turystów Algarve oraz w Alentejo.

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Ekspansja komara tygrysiego trwa

Aedes albopictus w ostatnich latach doświadczył gwałtownej globalnej ekspansji, w dużej mierze związanej ze zmianami klimatu i z działalnością człowieka, między innymi z transportem. Obecnie gatunek ten znajduje się na liście 100 najbardziej inwazyjnych gatunków opracowanej przez Invasive Species Specialist Group. Komar tygrysi pochodzi z Azji Południowo-Wschodniej, a w Europie spotyka się go od lat 70. XX wieku.

Polskie komary nie są groźne
Polskie komary nie są groźne
Źródło zdjęcia: PAP
Źródło: Pap, European Centre for Disease Prevention and Control
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Tagi:
owadyPortugalia
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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