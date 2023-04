Nevado del Ruiz grozi erupcją. Wulkan wyrzucił z siebie kolumnę dymu

Wulkan Nevado del Ruiz w Kolumbii grozi erupcją. We wtorek zaczął wyrzucać z siebie masy dymu i popiołu. Wojsko przy pomocy radia przez cały dzień informowało mieszkańców o możliwym niebezpieczeństwie.

- Przeżyłem to już w 1985 roku. Wtedy to był ogromny szok, teraz jesteśmy do tego przyzwyczajeni - powiedział 48-letni rolnik Aldemar Parra, który nie chciał prewencyjnej ewakuacji całego regionu.