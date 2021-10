Udaremniono przemyt żółwi zielonych. Nie wszystkie udało się uratować

- Trzydzieści jeden żółwi mogło powrócić do swojego naturalnego środowiska, wypuściliśmy je, ale głęboko ubolewamy nad śmiercią jedenastu - powiedział Samuel Lanao z organizacji ds. ochrony środowiska Corpoguajira, która zaopiekowała się zwierzętami. - Wzywamy społeczeństwo do przyłączenia się do ochrony naszej dzikiej przyrody - dodał.