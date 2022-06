Skarby na dnie Morza Karaibskiego. Pod wodą odkryto kolejne dwa wraki statków

U wybrzeży Kolumbii odkryto dwa wraki statków. Jeden z nich to okręt z czasów imperium hiszpańskiego, drugi to szkuner, który pochodzi z okresu wojny o niepodległość Ameryki Południowej w XIX wieku. Już wcześniej odnaleziono w tym samym rejonie wrak galeonu San José, jest on regularnie monitorowany. Władze chcą podnieść wszystkie statki i umieścić je oraz ich ładunki w muzeum.