Pożary w Kolorado. Trzy zaginione osoby i niemal tysiąc zniszczonych domów

Joe Pelle, szeryf hrabstwa Boulder, gdzie w czwartek wybuchł ogień, powiedział, że do tej pory nie zgłoszono żadnych ofiar śmiertelnych, co wydaje się być "cudem", biorąc pod uwagę siłę i szybkość pożaru. W sobotę przekazano informację o trzech zaginionych osobach. Dwie z nich pochodzą z miasta Superior, a jedna z Marshall. Jak powiedział Pelle, mieszkały one w domach strawionych przez pożogę, które następnie zostały przysypane przez 20 centymetrów śniegu. W piątek, dzień po niszczycielskich pożarach, Boluder nawiedziły bowiem burze śnieżne.