Pożary w Kolorado. "Próbowaliśmy zachować nadzieję, ale potem zobaczyliśmy nasz dom w płomieniach"

Relacje mieszkańców

- To było szokujące. Nie sądziliśmy, że ogień powróci do tej części dzielnicy. Próbowaliśmy zachować nadzieję, ale potem zobaczyliśmy nasz dom w płomieniach. To było trudne, ale cieszymy się, że wszyscy jesteśmy bezpieczni - powiedziała Walters.

Pożar ogarnął niemal 2,5 tysiąca hektarów terenu w ciągu kilku godzin. Do sobotniego poranka udało się go w dużej mierze opanować, choć w regionie wciąż tli się kilka punktów. Dużą rolę w akcji gaszenia pożarów odegrała burza śnieżna.

- Mieliśmy wielkie szczęście, że ogień nas nie dosięgnął. Dowiedzieliśmy się o tym rano, ale w sumie mieliśmy przy sobie to, czego potrzebowaliśmy. Mieliśmy siebie nawzajem. Szczerze mówiąc to wszystko, co się dla nas liczyło w tym czasie - powiedział Tyler Edwards, który już w piątek wrócił do domu, ponieważ nie doszło do zniszczeń.