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Kolorado. Dwa ataki niedźwiedzi na ludzi w ciągu kilku dni

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Niedźwiedź czarny (zdjęcie poglądowe)
Co zrobić, gdy zaatakuje nas niedźwiedź?
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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W ostatnim czasie na terenie amerykańskiego stanu Kolorado odnotowano dwa ataki niedźwiedzi na ludzi. W jednym zwierzę weszło do sypialni 17-latki. Władze stanowe poinformowały, że w tym roku odnotowano rekordowo dużą liczbę podobnych zdarzeń z udziałem niedźwiedzi. Wypowiedziały się także na temat prawdopodobnej przyczyny takich zachowań.

Agencja Colorado Parks and Wildlife (CPW), zajmująca się ochroną parków oraz dzikich zwierząt, poinformowała o dwóch atakach niedźwiedzi na ludzi, do jakich doszło w ostatnich dniach na terenie stanu Kolorado. Do pierwszego zdarzenia doszło w piątek rano o godzinie 5.30. Niedźwiedź czarny ugryzł w rękę kobietę, która przebywała na terenie obozowiska w lesie Rio Grande National Forest.

Kobieta była w namiocie, w który na chwilę przed atakiem uderzyło coś dużego. Nie widziała zwierzęcia, ale - jak relacjonowała - w pobliżu było słychać warczenie. Poszkodowana została zabrana do szpitala, gdzie opatrzyli ją medycy. Po tym zdarzeniu obozowisko zostało zamknięte na cały weekend.

Chwile grozy w sypialni

Do drugiego ataku doszło w niedzielę w mieście Durango około godziny 2 w nocy. Niedźwiedź zerwał moskitierę z okna sypialni, uszkodził je i wszedł do środka. W pokoju spała 17-letnia dziewczyna, którą obudził hałas. Na widok zwierzęcia natychmiast przykryła się kocami. Niedźwiedź najpierw podszedł do stolika nocnego, a potem zaczął obwąchiwać głowę dziewczyny ukrytą pod pościelą.

17-latka przekazała w rozmowie z CPW, że wydała z siebie dźwięk, a wtedy zwierzę parsknęło i uderzyło ją łapą w brzuch. Przerażona dziewczyna krzyknęła i usiadła na łóżku, wówczas niedźwiedź odbiegł na kilka metrów, zatrzymał się na chwilę, po czym wyszedł na zewnątrz przez okno.

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"Miała ogromne szczęście"

Jednak niemal natychmiast zwierzę wróciło do sypialni. Na szczęście krzyki 17-latki sprawiły, że intruz ostatecznie wyszedł na dobre. Dziewczyna sama opatrzyła sobie zadrapania na brzuchu.

- Biorąc pod uwagę to, czego dowiedzieliśmy się o przebiegu tego zdarzenia, dziewczyna miała ogromne szczęście, że w chwili, gdy niedźwiedź ją uderzył, była przykryta kilkoma kocami - powiedział Luke Clancy ze służby ds. dzikiej przyrody.

Rekordowa liczba ataków niedźwiedzi, winna susza

CPW podała, że w tym roku w stanie Kolorado odnotowano rekordową liczbę 10 ataków niedźwiedzi. Urzędnicy tłumaczą to panującą suszą, przez którą zwierzętom tym zaczyna brakować pożywienia.

"Radzimy, aby mieszkańcy upewniali się, że zamykają i ryglują drzwi i okna w tym roku, kiedy to dochodzi do wielu niebezpiecznych zdarzeń z udziałem ludzi i niedźwiedzi, a także zabezpieczali wszystkie przedmioty na zewnątrz, które mogą przyciągać te zwierzęta" - przekazał w oświadczeniu Adrian Archuleta z CPW.

Źródło: ABC News, FOX10 Phoenix
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Tagi:
USANiedźwiedź
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