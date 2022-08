Kolejny "kraken" u wybrzeży RPA. Fale wyrzuciły na plażę ciało kałamarnicy olbrzymiej

We wtorek w ubiegłym tygodniu na skalisty brzeg plaży Scarborough w Kapsztadzie (RPA), niedaleko Przylądka Dobrej Nadziei, ocean wyrzucił ciało gigantycznej kałamarnicy. Zwierzę miało 4,3 metra długości. - Chociaż istnieją inne duże gatunki, jestem prawie pewien, że jest to kałamarnica olbrzymia - skomentował zoolog Mike Vecchione z Muzeum Historii Naturalnej w Waszyngtonie.

W tym roku to już drugie takie znalezisko w okolicy Kapsztadu. Poprzednio kałamarnicę olbrzymią ( Architeuthis dux ) znaleziono 30 kwietnia na Long Beach w Kommetjie. Ten głowonóg nie był jednak aż tak imponujący, miał "zaledwie" 3,5 m długości. Obecnie znaleziony do rekordzistów zresztą też nie należy. Największa kałamarnica olbrzymia, jaką kiedykolwiek zauważono, mierzyła 13 m długości, a według niektórych badań stworzenia te mogą osiągnąć nawet 20 metrów.

Nie jest jasne, jak zginęła

Mogą żyć na całym świecie

Te tajemnicze morskie stwory - przypuszczalnie to one weszły do legend i mitów jako złowrogie krakeny - żyją na co dzień na głębokości od 500 do tysiąca metrów. Na atramentową ciemność wód spoglądają przez oczy wielkości talerzy obiadowych. Na podstawie miejsc, w których kałamarnice olbrzymie zostały wyrzucone na brzeg, naukowcy doszli do wniosku, że zwierzęta te mogą zamieszkiwać wszystkie oceany, ale najczęściej bytują w okolicach Nowej Zelandii i wysp Pacyfiku oraz w północnym i południowym Atlantyku.